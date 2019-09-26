陳瑞敏：朝三大主軸努力 創造審計最大價值

（中央社記者范正祥台北26日電）立法院全院委員會今天審查審計長被提名人陳瑞敏資格。陳瑞敏談及理念時說，朝「落實監督」、「強化洞察」、「邁向前瞻」三大主軸努力，創造審計最大價值。

現任審計長林慶隆任期將於民國108年10月1日屆滿，總統蔡英文8月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。立法院今天召開全院委員會審查，並定於明天下午召開院會進行投票表決。

陳瑞敏在立法院全院委員會報告表示，服務公職40年，自擔任公務員以來，始終秉持著「一步一腳印，實實在在做事」的理念，如果獲得立法院同意任命，必將繼續盡心盡力發揮所長，以超然獨立的立場，善盡審計職責，精進各項審計業務。

民進黨立委郭正亮詢答時，期許審計績效要讓人民有感，而不是只是公文或大數據的調查。陳瑞敏答覆，要以成果為導向，不是看錢用完了沒有，要看結果如何。

陳瑞敏說，「人民有感很重要」，增進人民福祉是審計的最終目標與核心價值。

親民黨立委李鴻鈞詢答時關心財政紀律、國會監督、程序正義。李鴻鈞指出，他擔任數屆立委，在立法院多年，「看到幾乎每個新的政府上任後做的就是特別預算」，他說，地方首長也希望爭取越多預算越好，但是錢撥到地方去後，地方有沒有能力執行，這是長期以來不敢去面對和檢討的，審計必須看到這些問題。

陳瑞敏答覆，編列預算必須注意，工程不像買東西，工程一做會遇到很多問題，所以太樂觀編列預算也會造成狀況。因此，審計工作對此要有邁向前瞻的預警。

時代力量立委黃國昌詢答時指出，審計貫穿預算、會計、決算，審計工作把關重要，有很大的發揮空間。他質疑，審計部過去是否有做到，做不好就應該要改。

陳瑞敏說，考核財務效能是審計非常重要的面向，「我們現在準備要做的是效能審計」。

另外，國民黨立委曾銘宗說，審計不是「點到為止」，他要求，假設發現各部會或相關國營事業有浪費公帑情事，務必在查出後，依照審計法規定追究財務責任。

陳瑞敏表示，會依照立委的要求與期許，也遵照法律賦予審計職權的規定來做。

陳瑞敏指出，如果有幸獲得立法院通過同意任命，未來在施政方面，會執行法定審計制度，落實政府財政透明與廉政，敦促政府提升施政效能與品質，踐行以民為本的審計，促使增進公共利益及國家永續發展，提供優質審計服務。（編輯：鄭雪文）1080926