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日媒：王柏融8月後帶傷出賽 參加12強是未知數

最新更新：2019/09/27 12:52
日媒27日報導指出，王柏融（打者）8月遭到觸身球導致左腳背骨挫傷後，一直忍痛出賽，12強能否參賽還是未知數。（檔案照片／共同社提供）
日媒27日報導指出，王柏融（打者）8月遭到觸身球導致左腳背骨挫傷後，一直忍痛出賽，12強能否參賽還是未知數。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者楊啟芳台北27日電）日本火腿隊王柏融自8月後狀況不理想，日前也被降二軍，提早結束球季；日媒今天報導指出，王柏融8月遭到觸身球導致左腳背骨挫傷後，一直忍痛出賽，12強能否參賽還是未知數。

王柏融在8月打擊率僅1成50，9月更是剩不到1成，狀況比起球季中明顯下滑。日本媒體「日刊體育」今天報導指出，關鍵是王柏融8月後一直帶著左腳背骨挫傷出賽，影響打擊表現。

王柏融7月初守備時造成右肩關節骨挫傷，直到8月10日重返一軍，當時手感正火燙，不過第7局遭到軟銀投手千賀滉大觸身球，砸中左腳後當場倒地，當時休息幾天後王柏融雖然照常出賽，但狀況不如以往。

日刊體育提及，當時王柏融在福岡醫院的檢查結果為瘀傷，不過疼痛感並未消失。報導指出，王柏融受傷時狀況正好，且火腿隊處於戰績關鍵期，他想出賽為球隊貢獻，因此忍著傷痛，不過影響到打擊平衡，導致狀況下滑。

由於骨挫傷要好幾個月才能恢復，報導也指出，對於11月初開打的世界12強賽，王柏融能否代表台灣參賽，還是未知數。中華隊12強28人名單，將在10月1日召開選訓會議討論並公布。

王柏融旅日首年一軍出賽總計88場，306打數敲出78支安打，包括3發全壘打，貢獻35分打點，跑出1次盜壘成功，打擊率2成55。（編輯：張芷瑄）1080927

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