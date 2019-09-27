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北市自強隧道限速調整為50公里 10月起跑

最新更新：2019/09/27 18:59
台北市政府從9月1日在自強隧道實施「區間平均測速」，規定限速40公里，引發民怨。北市警局宣布，從10月1日起調整隧道內限速為50公里。（中央社檔案照片）
台北市政府從9月1日在自強隧道實施「區間平均測速」，規定限速40公里，引發民怨。北市警局宣布，從10月1日起調整隧道內限速為50公里。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市政府從9月1日在自強隧道實施「區間平均測速」，規定限速40公里，引發民怨。北市警局今天宣布，從10月1日起調整隧道內限速為50公里，後續將取締時速超過60公里的車輛。

台北市警察局交通大隊發新聞稿表示，自強隧道在9月初實施區間測速後，北市議會及民眾皆反映尖峰時段車流量大，建議適度放寬限速，提高車行速度。

警方後續派員到自強隧道觀察區間測速狀況，發現實施限速規定，確實讓交通違規及肇事件數大幅減少。

北市府交通管制工程處邀相關單位討論後，決定除自強隧道北側（南往北方向）彎道，維持限速40公里；隧道內直線路段，自10月1日起調整限速為50公里。

警方表示，區間速率是以行駛路段車速平均值作認定標準，監測期間若偶然不慎超速不至於造成違規，只要注意控制車速；自強隧道自10月1日限速調整為50公里後，後續將強力取締時速超過60公里的車輛。

警方提醒，隧道內行駛應留意不可超越限速，並禁止變換車道，往士林（南往北方向）出隧道後彎道限速仍為40公里，駕駛人應減速，並注意路況。（編輯：屈享平）1080927

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