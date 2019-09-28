戴資穎南韓羽賽4強止步 控球失靈敗給泰國宿敵

世界球后戴資穎（圖）28日在2019南韓羽球公開賽女單4強，直落二輸給宿敵、世界排名第6的泰國女將拉差諾，無緣決賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北28日電）控球失靈，讓世界球后戴資穎找不到自己揮拍的節奏，今天她在2019南韓羽球公開賽女單4強，以19比21、11比21不敵泰國名將拉差諾，無緣壓軸決賽。

本週重新登基世界球后寶座的戴資穎，今天在總獎金40萬美元（約新台幣1251萬）的南韓羽球公開賽4強，面對世界排名第6的泰國宿敵拉差諾（Ratchanok Intanon），小戴全場控球不理想，回擊頻頻出界，也讓她打起來綁手綁腳，以直落二吞敗。

戴資穎生涯和拉差諾交手25次，小戴以12勝13負略居下風，雖然近2次碰頭，台灣一姐都是贏家，可惜這次兩人在南韓交手，小戴卻沒能複製過去贏球的劇本。

今天比賽剛開局，拉差諾就取得7比2領先，小戴一路苦追，在比賽中段總算將比分扳平，甚至以19比17逆勢超前。

拉差諾先追回一分後，小戴控球突然失靈，先是一次邊線球出界，接下來兩次回擊球都噴出底線外，一口氣連丟4分，反倒以19比21讓出。

次局小戴依舊找不回感覺，開局又陷入3比8落後，小戴控球沒能回穩，成了她追分時最大的痛，也讓對手把差距越拉越大。

比賽尾盤，小戴以11比17落後，她連續揮拍出界，一口氣連丟4分，最後以11比21棄守，不僅對戰2連勝止步，也無緣最終決賽。（編輯：吳協昌）1080928