中市大廠偷排廢氣罰2020萬 遭追繳1.2億空污費

（中央社記者郝雪卿台中4日電）中台灣今天空氣品質不好，台中市環保局今天表示，查獲台中工業區一家寶特瓶大廠涉嫌偷排廢氣及短繳空污費，除重罰最高2020萬元外，更追繳約1.2億多元空污費。

環保局表示，為查緝工廠排放污染，與行政院環境保護署、地檢署、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊等單位合作，藉由空氣品質感測物聯網資訊及科學儀器，掌握台中工業區內一家寶特瓶大廠涉嫌繞流排放廢氣。

在地檢署檢察官指揮下，環保局指出，去年9月11日展開檢警環聯合查緝行動，當場查獲業者調控防制設備操作時間及廢氣流向，將未經防制設備處理的廢氣排放於大氣中，環保局依違反空污法規定，依法裁處2020萬元罰鍰。

環保局表示，現場也查扣業者申報空污費相關資料，發現業者有刻意短報製程原物料使用量，以及不實核算削減量等行為，蓄意短繳空污費罪證確鑿，環保局將依法追繳業者逃漏空污費共1億2586多萬元。（編輯：謝雅竹）1081004