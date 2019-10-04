蘇貞昌出示公文 毛治國否決高鐵進高雄市區

（中央社記者陳俊華台北4日電）台灣高鐵南延屏東將採左營方案，行政院長蘇貞昌今天出示2010年的交通部的公文，時任交通部長的毛治國認為高鐵延伸到高雄火車站、屏東市不具可行性，否決的就是國民黨執政，昨是今非、不負責任。

行政院日前宣布推動高鐵延伸屏東，交通部9月27日就4條路線拍板選定採左營案，預計經費為新台幣554億元，目標在西元2029年底前啟用並正式營運。

立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立委何志偉說，高鐵南延屏東案在社會有很多討論，詢問蘇貞昌的意見。蘇貞昌說，高鐵是經過民間多少人的辛苦努力，在民進黨執政，上次他擔任行政院長時，2007年1月通車，國民黨一再醜化高鐵說是「廢鐵」，甚至發起拒搭高鐵運動，但現在高鐵每天載客量18萬2000人次。

蘇貞昌說，交通部在2007年4月24日發到行政院公文中，特別就高鐵延伸情形載明，高鐵若延伸進入高雄車站、屏東車站，縮短旅行期間，並可往南延伸到潮州，整體效益非常大；但政黨輪替後，國民黨執政時的交通部長毛治國、次長葉匡時在2010年10月13日，要將高鐵路線向南延伸至高雄火車站、屏東，「並不具可行性」，蘇貞昌也出示當時的公文，上面有毛治國與葉匡時的簽名，而葉匡時是現任高雄市副市長。

蘇貞昌說，高鐵延伸屏東案在9月10日辦說明會時，代表高雄市政府出席的秘書長陳鴻益就公開表示，4條路線高雄市政府都採開放態度、都接受。高鐵延伸屏東案，不但從早年就規劃、保留機制，是屏東人多少年來的期盼，高鐵通車12年後，政府就台灣鐵道運輸向上提升，讓西部高鐵、東部快鐵連串起來，是對台灣交通最重大決策。

蘇貞昌表示，高鐵從高雄延伸到屏東，經費新台幣500多億元，分10年每年才50幾億元，對台灣效益非常大；最後選擇左營方案不進入高雄，是國民黨執政否決高鐵南延，台鐵地下化後都沒有預留空間，且高雄車站才剛遷到新火車站，10年黑暗期剛過去，台鐵地下化也已經通車，「現在要重新挖開，已經沒有空間」，經費須1000多億元，還要拆除好多棟大樓。

蘇貞昌說，整個案沒有為選舉考量，是為台灣軌道運輸提升考量，但國民黨執政時把高鐵進入高雄火車站的案子否決掉，現在台鐵地下化都已經做好，還在說高鐵要回到高雄車站，廢掉的正是國民黨執政，「昨是今非，而且不負責任」。（編輯：蘇志宗）1081004