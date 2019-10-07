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9月出口年減4.6% 高基期難跨越

最新更新：2019/10/07 16:48
財政部7日公布9月出口281億美元，比107年同月衰退4.6%，年增率由紅翻黑。財政部官員認為，107年10月基期也相當高，出口規模達295.5億美元，為歷年單月第3高，並不好跨越，預估108年10月出口呈現負成長，11、12月年增率才會轉正。中央社記者謝佳璋攝　108年10月7日
財政部7日公布9月出口281億美元，比107年同月衰退4.6%，年增率由紅翻黑。財政部官員認為，107年10月基期也相當高，出口規模達295.5億美元，為歷年單月第3高，並不好跨越，預估108年10月出口呈現負成長，11、12月年增率才會轉正。中央社記者謝佳璋攝　108年10月7日

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）財政部今天公布9月出口281億美元，比去年同月衰退4.6%，年增率由紅翻黑。出、進口相抵，累計前9月出超327.3億美元，較上年同期減少37.8億美元。

財政部統計處處長蔡美娜說，美中貿易戰發展起伏不定，拖累全球經濟成長動能，加上去年9月基期相當高，因此，即使有電子產品旺季、台商回流及轉單效應等動能支撐，正、負因素相抵後，今年9月出口仍衰退4.6%。

展望後續出口表現，財政部官員認為，去年10月基期也相當高，出口規模達295.5億美元，為歷年單月第3高，並不好跨越，預估今年10月出口呈現負成長，11、12月年增率才會轉正。1081007

美中貿易戰發展起伏不定，拖累全球經濟成長動能，財政部7日公布9月出口281億美元，比107年同月衰退4.6%，年增率由紅翻黑。出、進口相抵，累計前9月出超327.3億美元，較上年同期減少37.8億美元。中央社記者謝佳璋攝　108年10月7日
美中貿易戰發展起伏不定，拖累全球經濟成長動能，財政部7日公布9月出口281億美元，比107年同月衰退4.6%，年增率由紅翻黑。出、進口相抵，累計前9月出超327.3億美元，較上年同期減少37.8億美元。中央社記者謝佳璋攝　108年10月7日
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