美台後勤供應鏈合作 陳文政：近期有可觀成就

國安會副秘書長陳文政指出，這些年來透過美台國防工業會議，美方充分了解台灣國防產業產能與研發能量。台美雙邊產業在維保合作上，近期內「一定會有很可觀的成就出現」。中央社記者江今葉馬里蘭州埃利科特市 108年10月8日

（中央社記者江今葉馬里蘭州埃利科特市7日專電）國防部軍備副部長張冠群今天表示，正與美方洽談後勤維護能量合作可能。國安會副秘書長陳文政透露，美台雙邊產業在維保合作近期內會有「可觀成就」。

張冠群在美台國防工業會議開幕致詞演講上表示，期盼未來武器採購不只是取得主裝備，對於長期服役的後勤維護能量，台灣也非常重視，希望是未來的合作重點。

他在會後記者會上談到此事時表示，未來在整體後勤方面，美方也希望能與台灣廠商建立後勤供應鏈，這將是未來努力方向。

至於合作細節，張冠群僅表示，現在還在提出想法階段，至於未來項目、時程的規劃還要再詳談。美方對此則抱持正面意願。

陳文政則指出，這些年來透過美台國防工業會議，美方充分了解台灣國防產業產能與研發能量。台美雙邊產業在維保合作上，相信近期內「一定會有很可觀的成就出現」。

至於何謂「很可觀成就」，陳文政不願透露，僅表示具體項目涉及商業機密。對於近期，則是指幾個月內。但若透露時間點、產業別將會很容易被猜出，因此不方便多所透露。

陳文政也談到，今年參加的廠商主要是航太、造艦與資安3個傳統核心產業，共有23家廠商派員與會。

他以資安為例表示，台灣資安產業產能、研發能量世界數一數二，台灣遭受資安攻擊後所匯集的資料許多是美方感興趣的。這些年台灣因為遭逢中國有組織駭客入侵，讓台灣資安業發展甚早，也相當進步，未來產業合作非常多元，除了涉及政府部門防禦，重要產業像是金融、高科技產業電腦防護，個人電腦防護等，台灣與美國都能共同合作。（編輯：王永志）1081008