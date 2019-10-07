未來對美軍購 張冠群：強化後勤維護能量

（中央社記者江今葉馬里蘭州埃利科特市7日專電）國防部軍備副部長張冠群今天在美台國防工業會議表示，未來對美武器採購將不只是取得主裝備，長期服役的後勤維護能量將是未來可以合作的重點。

張冠群在美台國防工業會議開幕致詞演講，根據國防部提供的書面講稿，他表示，美國提出的印太戰略觀更凸顯台灣地緣局勢，政治、軍事與經濟各層面的重要性。

他指出，台灣是第三波民主化最成功的範例，不僅帶給中國大陸民眾示範作用，更可給予印太發展中國家更多啟示，凸顯台灣追求和平及民主政治與中共制度的差異性，更值得美國信賴並贏得印太各國尊重。

張冠群指出，面對中共龐大軍事威脅，中華民國台灣不會進行軍備競賽。台灣的武力建構是以「防衛固守，重層嚇阻」的軍事戰略指導，發展「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想。

對於美方近期通過多項軍售案，以個案處理，而非以往包裹出售，張冠群對此表示感謝，認為這有助台灣隨時基於防衛需求提出採購項目，軍購案期程更具可預測性，有利整體建軍規畫與預算編列，更有助戰力提升。

他期盼未來武器採購不只是取得主裝備，對於長期服役的後勤維護能量，台灣也非常重視，希望是未來的合作重點。

張冠群提出，配合美國近期售台M1A2T型戰車與F-16V戰機，產業可進一步與台廠合作，協助在台建立廠級維修能量，不僅可協助降低維護成本，並可提升維修效率、增強台灣作戰持續力；也能藉由建立在地維修供應鏈，有效提供亞太區域其他國家長期整體後勤維保服務，有助美國未來在區域間的軍事裝備妥善率，達到資源共享、互惠互利的目標。（編輯：廖漢原）1081007