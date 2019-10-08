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美制裁海康威視 安全監控族群股價勁揚

最新更新：2019/10/08 10:30

（中央社記者潘羿菁台北8日電）美國商務部制裁中國企業，其中包括監視巨頭海康威視，消息一出，台股安全監控族群上漲，奇偶開盤奔漲停，股價鎖在32.65元，昇銳也攻上漲停。法人指出，海康跌倒，台廠有機會受惠美中貿易戰的轉單效應。

外電報導，美國商務部7日擴大制裁中國企業，公告將28家中國實體列入美國出口管制「實體清單」，也就是貿易黑名單，其中包括海康威視。

法人表示，過去海康威視以低價搶市，幾乎是打垮台灣安全監控廠商，如今海康跌倒，台廠有機會接到美中貿易戰的轉單效應。此外，先前一度發生大陸間諜晶片攻擊事件，美國一向高度重視國安，歐美廠商早就尋找中國以外的替代來源生產，現在美國商務部確定將海康列入貿易黑名單，可以預期轉單效應加速進行。

安全監控股今天上演「轉單慶祝行情」，奇偶開盤即拉上漲停，股價鎖在32.65元；昇銳也攻上漲停價15.25元；云辰上漲0.6元，來到11.5元，漲幅約5.5%；晶睿上漲4元，來到101元，漲幅4.12%。

不過，晶睿董事長陳文昌日前指出，雖然機會變多了，中間仍有一段時間差，預估轉單效應真正發酵期落在明年。

奇偶今年積極搶攻人工智慧及物聯網領域，目前成功導入跨國企業在台分公司的門禁和打卡系統。（編輯：楊玫寧）1081008

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