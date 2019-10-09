台灣歌謠國寶文夏疑遭下毒 警傳喚看護偵辦

高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北9日電）高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病至台北馬偕醫院住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒，院方檢驗尿液發現有毒品反應，北市警方獲報後，已傳喚陳姓男看護到案說明、偵辦。

北市警方今天表示，9月16日接獲民眾報案，指稱其家人因病住院，卻昏迷不醒，疑遭人下毒，並提供相關院方資料。

據了解，受害人文夏9月12日因病入住馬偕醫院就醫，由於家屬人力不足，便聘請一名35歲陳姓男看護協助照護，但家屬隔日上午10時發現文夏昏睡不醒，驚覺有異狀，立即通報院方查看。

經院方採集文夏尿液檢驗，9月16日報告出爐，結果竟發現有二級毒品大麻反應，家屬立即向警方報案，並提告陳姓看護涉嫌傷害。

警方表示，已傳喚陳男到案說明，以進一步釐清案情，全案將朝毒品案件調查、偵辦。（編輯：李錫璋）1081009

文夏（左）曾在2011年金音獎入圍證書頒發典禮上和董事長樂團（右）同台飆歌。（中央社檔案照片）

文夏2002年曾在國慶四海同心大會中，演唱老歌媽媽請妳也保重，讓久居海外的台灣人熱淚盈眶。（中央社檔案照片）