更多編輯台推薦新聞：
台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌
生活

台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌

特稿／酒吧看球的北京人 數落著NBA信奉著中國原則
兩岸

特稿／酒吧看球的北京人 數落著NBA信奉著中國原則

日本女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處
國際

日本女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧
兩岸

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台灣歌謠國寶文夏疑遭下毒 警傳喚看護偵辦

最新更新：2019/10/09 13:23
高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒。（中央社檔案照片）
高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北9日電）高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病至台北馬偕醫院住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒，院方檢驗尿液發現有毒品反應，北市警方獲報後，已傳喚陳姓男看護到案說明、偵辦。

北市警方今天表示，9月16日接獲民眾報案，指稱其家人因病住院，卻昏迷不醒，疑遭人下毒，並提供相關院方資料。

據了解，受害人文夏9月12日因病入住馬偕醫院就醫，由於家屬人力不足，便聘請一名35歲陳姓男看護協助照護，但家屬隔日上午10時發現文夏昏睡不醒，驚覺有異狀，立即通報院方查看。

經院方採集文夏尿液檢驗，9月16日報告出爐，結果竟發現有二級毒品大麻反應，家屬立即向警方報案，並提告陳姓看護涉嫌傷害。

警方表示，已傳喚陳男到案說明，以進一步釐清案情，全案將朝毒品案件調查、偵辦。（編輯：李錫璋）1081009

文夏（左）曾在2011年金音獎入圍證書頒發典禮上和董事長樂團（右）同台飆歌。（中央社檔案照片）
文夏（左）曾在2011年金音獎入圍證書頒發典禮上和董事長樂團（右）同台飆歌。（中央社檔案照片）
文夏2002年曾在國慶四海同心大會中，演唱老歌媽媽請妳也保重，讓久居海外的台灣人熱淚盈眶。（中央社檔案照片）
文夏2002年曾在國慶四海同心大會中，演唱老歌媽媽請妳也保重，讓久居海外的台灣人熱淚盈眶。（中央社檔案照片）
文夏小檔案
  • 民國17年5月20日出生於台南
  • 著名演唱歌曲：黃昏的故鄉、媽媽請妳也保重
  • 主演包含「台北之夜」、「流浪劍王子」、「走馬燈」等11部電影
  • 2012年獲得第23屆金曲獎特別貢獻獎
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報