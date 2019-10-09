台灣歌謠國寶文夏疑遭下毒 警傳喚看護偵辦
最新更新：2019/10/09 13:23
高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃麗芸台北9日電）高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏9月因病至台北馬偕醫院住院就醫，卻疑遭人下毒而昏睡不醒，院方檢驗尿液發現有毒品反應，北市警方獲報後，已傳喚陳姓男看護到案說明、偵辦。
北市警方今天表示，9月16日接獲民眾報案，指稱其家人因病住院，卻昏迷不醒，疑遭人下毒，並提供相關院方資料。
據了解，受害人文夏9月12日因病入住馬偕醫院就醫，由於家屬人力不足，便聘請一名35歲陳姓男看護協助照護，但家屬隔日上午10時發現文夏昏睡不醒，驚覺有異狀，立即通報院方查看。
經院方採集文夏尿液檢驗，9月16日報告出爐，結果竟發現有二級毒品大麻反應，家屬立即向警方報案，並提告陳姓看護涉嫌傷害。
警方表示，已傳喚陳男到案說明，以進一步釐清案情，全案將朝毒品案件調查、偵辦。（編輯：李錫璋）1081009
文夏（左）曾在2011年金音獎入圍證書頒發典禮上和董事長樂團（右）同台飆歌。（中央社檔案照片）
文夏2002年曾在國慶四海同心大會中，演唱老歌媽媽請妳也保重，讓久居海外的台灣人熱淚盈眶。（中央社檔案照片）
文夏小檔案
- 民國17年5月20日出生於台南
- 著名演唱歌曲：黃昏的故鄉、媽媽請妳也保重
- 主演包含「台北之夜」、「流浪劍王子」、「走馬燈」等11部電影
- 2012年獲得第23屆金曲獎特別貢獻獎