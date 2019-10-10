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雙十國慶大會
108年國慶大會邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團齊聲領唱國歌，展現多元包容。壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。
雙十國慶大會
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雙十國慶大會9/13

蔡總統演說三主軸 要讓國家更強人民有信心

最新更新：2019/10/10 13:15
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日中午圓滿落幕，總統蔡英文（前右3）與副總統陳建仁（前右2）伉儷在大會結束後，揮手向在場來賓致意。中央社記者郭日曉攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日中午圓滿落幕，總統蔡英文（前右3）與副總統陳建仁（前右2）伉儷在大會結束後，揮手向在場來賓致意。中央社記者郭日曉攝 108年10月10日

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天發表國慶演說，府方人士指出，蔡總統談話主要鎖定三主軸，包括，強調台灣只有更加團結，才能讓中華民國屹立不搖；透過提升人民的自信力量，讓國家有更強的前進動力。

府方人士指出，蔡總統今天的國慶演說，可以分為三個主軸。

第一個部份，是從國際局勢的觀點出發。府方人士說，今天主題是「堅韌之國、前進世界」，蔡總統清楚地從台灣面對的國際局勢，談台灣將必須努力的方向。在美中貿易戰的影響，與香港情勢的震撼之下，台灣只有更加團結，才能讓中華民國屹立不搖。

府方人士說，第二個部份，是國家史觀的建構。蔡總統以台灣過去70年來挺立在各種艱難下，還能持續進步為例，訴求大家共同團結。

蔡總統細數，八二三炮戰到九六台海危機等軍事威脅；退出聯合國到斷交等外交衝擊；石油危機到金融海嘯等經濟挑戰；九二一大地震與八八風災等天災傷痛；府方人士表示，每個時刻，都是台灣人同情共感之時，也是中華民國台灣共同體的型塑歷程。

府方人士表示，總統國慶演說第三個部份，則是訴求建立國家自信心。

府方人士說，過去幾年，國家方向不明的情形下，台灣人自信一直被磨損，蔡總統特別說明，從發展經濟、社會改革、提升國防與國際參與等面向，以及政府的成績，更列舉台灣人的貢獻能卓越能力，經濟成長率回到四小龍之首的經濟成就、名列四大創新國的創新能力；台灣足以昂首闊步世界。透過提升人民的自信力量，讓國家有更強的前進動力。（編輯：楊凱翔）1081010

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