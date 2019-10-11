立委恐與郭陣營對打 柯文哲：合作不可能百分百

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天陪同新北市立委參選人吳達偉掃街拜票，談及郭柯合作是否因立委打對台破局時表示，合作不可能百分百，只有5%衝突已是高度合作，會盡力協調。

台灣民眾黨推派Z9網路媒體執行長、也是PTT名人「神龍Z9」的吳達偉參戰立委新北市第7選區（板橋），黨主席柯文哲今天陪同至國泰市場及興隆市場掃街，並與當地青年早餐會。

吳達偉此役將對上國民黨柯志恩、民進黨羅致政，柯文哲被問及選情時表示，做了不一定會成功，但不做一定不會成功，願意給有理想的年輕人機會，就像台灣在國際上處處困境，但也勇闖天下。

吳達偉表示，自己住板橋很久了，也常逛市場、很多攤販都認識，掃街拜票對他來說很自然，會用體力與活力拚選舉。

民眾黨在苗栗第一選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）推派朱哲成參選，而外傳鴻海創辦人郭台銘陣營的陳怡樺也有可能參戰，外界關注郭柯立委打對台是否影響合作。

柯文哲表示，郭台銘是國民黨出身，有許多親戚朋友，而民眾黨也有自己的人脈，不可能完全一樣，且合作不可能百分百，若只有5%衝突就已經高度合作，「如果完全都一樣乾脆就合併成一個黨就好了」，會盡力去協調、克服困難。

媒體追問與親民黨主席宋楚瑜關係，柯文哲表示，雙方溝通管道暢通，「因為我們有很多親民黨的朋友」，每個人有不同立場、常常會溝通協調。（編輯：李錫璋）1081011