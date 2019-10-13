蔡總統頒贈褒揚令 要帶著史明的叮囑走下去

（中央社記者顧荃、游凱翔台北13日電）台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）9月20日病逝，享嵩壽103歲，今天在凱道舉行公祭與追思會，總統蔡英文親自出席頒贈褒揚令。她說，要帶著史明的叮囑勇敢走下去。

史明教育基金會下午舉辦「振魂護國：與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，號召支持台灣、主張獨立建國的民眾，由台灣大學校門口步行至凱道，共同紀念史明，以具體行動，傳承他的獨立精神。

蔡總統親自出席在凱道舉行的史明公祭與追思會，三鞠躬致意並頒發褒揚令；立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰、無黨籍立委林昶佐、桃園市長鄭文燦、前民進黨立委姚文智與社會民主黨創黨召集人范雲等人也出席致意。

蔡總統致詞時說，史明歐里桑是很不典型的台灣人，1918年出生，在那個大時代產生了這位以人類解放為目標的革命者。史明認為，唯有改變政治經濟結構才有辦法改變人類的命運，終其一生為理想奮鬥，不時提醒她要為台灣的勞苦大眾著想，也不斷強調，台灣人不分族群、階級，一定要團結起來，才能抵抗外來壓迫。

蔡總統表示，史明沒有私心，把一生都奉獻給這塊土地，疼惜、肯定為台灣打拚的人，哪怕不見得跟史明有一樣的看法跟意見。因此史明雖然沒有成家、沒有子嗣，但世界各角落有無數被史明啟發、影響的同志。

蔡總統說，過去這幾年史明常來總統府，每年除夕她有幸邀請史明吃飯圍爐，史明總是給她許多建議跟鼓勵，要她有元氣、有勇氣，挺住來自各方的壓力；她總是要史明別擔心，「不論傷有多深，我一旦踏出一步就不會退」。史明鼓勵的不只是她，更是台灣所有的年輕人，到了90幾歲還是到處演講、參與運動，跟社會大眾、年輕人站在一起，史明曾說，台灣的進步要由台灣青年開始才會有效果，「相信他的精神會世代傳承下去，也會帶著他的叮囑勇敢走下去」。

她說，現在身處在大時代，整個世界都在做抉擇，要堅持自由還是要向威權專制低頭，她對史明說過，也要向在場各位、向全世界再說一遍，絕對堅持台灣的民主、進步、自由、主權，「台灣人的路我們一起走，我會帶領這個國家繼續走下去。」

蔡總統頒贈的褒揚令指出，總統府資政施朝暉（史明）二二八事件後關注國家前途方向，引領民主啟蒙思潮，在日本40餘年拓展海外改革運動，雖被通緝仍未改變其志。後創設史明教育基金會，繼續宣導人權理念，採行軟性革命策略，著有「台灣人400年史」、「民族形成與台灣民族」、「民主主義」、「史明回憶錄：追求理想不回頭」等書，鑽研史料以成本土觀點。

史明教育基金會等團體13日下午舉辦「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，遊行隊伍最後抵達凱道時，有熱情支持者跪地迎接。中央社記者王騰毅攝 108年10月13日

台獨運動先驅史明病逝，史明教育基金會等團體13日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，總統蔡英文也將到場頒贈褒揚令。中央社記者王騰毅攝 108年10月13日

「振魂護國：與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行下午從台灣大學校門口出發，遊行前特別播放史明2006年在台大校門口演講的錄音，希望當年那句「台灣人話說太多，做太少，尤其是知識份子」的叮嚀，能夠在青年學子心中激盪出更多的火花。

遊行由傳統鼓車打頭陣，後續則是獨立台灣會的戰車（宣傳車）、台獨大旗隊車隊、遊行群眾與全民計程車隊；隊伍沿著羅斯福路齊唱「台灣民族主義」、「台灣獨立軍進行曲」，並呼喊「台灣獨立萬歲」、「台灣一定會獨立」等口號，最後抵達凱道舉行追思會與公祭。

追思會與公祭現場布置史明生平展板，並舉辦「真人圖書館」，邀請史明的同志、好友、研究者與青年，分享過去與史明的交往經過，以及嘗試詮釋史明對台灣、獨立運動與青年世代的意義。

史明教育基金會董事長黃敏紅受訪時說，史明回來台灣的這20幾年來，都是為了「大眾」而出發，史明曾說過，大眾政治的水準如果提高，台灣就會獨立，而史明的眼光並沒有往上看，而是望著大眾，與民眾赤著腳走在一起，因此史明精神也是台灣精神，更是未來應該要承擔的精神。

黃敏紅指出，史明晚年最關心的事就是明年的總統及立委選舉，雖然史明一輩子都在體制外，但他從未忘記體制內的改革，因此史明是「站在體制外、支持體制內」，並強調如果兩條路線一起走，台灣力量才會強大。因此明年的選舉民進黨一定要贏，總統蔡英文一定要連任。（編輯：謝佳珍）1081013

台獨運動先驅史明病逝，史明教育基金會13日下午在凱道舉辦「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，不少民眾排隊等待進入會場致意。中央社記者王騰毅攝 108年10月13日

史明教育基金會等團體13日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，總統蔡英文（黑衣者）出席致意。中央社記者王騰毅攝 108年10月13日

台獨運動先驅史明病逝，史明教育基金會等團體13日下午在凱道舉辦「振魂護國－與史明歐里桑再走一段台灣路」大遊行暨追思會，立法院長蘇嘉全（前右）出席致意。中央社記者王騰毅攝 108年10月13日

台獨運動先驅史明病逝，史明教育基金會等團體13日下午在凱道舉行公祭與追思會，民進黨主席卓榮泰（右）到場致意。中央社記者王騰毅攝 108年10月13日