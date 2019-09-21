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史明逝世享壽103歲
台灣獨立建國運動先驅史明9月20日晚間去世，享壽103歲。他曾在台推動武裝革命，之後前往日本一邊賣水餃一邊推動台獨運動，寫下「台灣人四百年史」，晚年回台仍熱衷參與社會運動，一生投入政治，被尊稱為台獨歐吉桑。
史明逝世享壽103歲
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史明逝世享壽103歲3/5

史明遺願：台灣要贏 蔡總統要連任

最新更新：2019/09/21 14:52

（中央社記者溫貴香台北21日電） 總統府資政史明昨晚過世，史明教育基金會董事長黃敏紅今天表示，史明遺願是明年大選台灣一定要贏，台灣如果要贏，只有讓總統蔡英文繼續連任。

台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）於2019年9月20日晚間11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰、腎臟內科主治醫師吳岳霖、黃敏紅等人下午召開記者會說明史明生命最後這段期間在醫院治療狀況，史明雖然病逝，但身後事不會用「追思」、「紀念」字眼，而是「派對」形式，象徵史明精神永存。

陳瑞杰表示，因家人近日發現史明出現濃痰、食慾下降、倦怠與全身虛弱等症狀，17日上午送急診就醫發現肺炎與脫水現象，因此安排住院治療。18日肺炎加劇，出現呼吸窘迫，因史明生前預立安寧緩和醫療意願書，拒絕插管與心肺復甦等治療，團隊採取非侵入性但仍然積極的治療，由於史明年事已高，終致因肺炎引發多重器官衰竭，昨天晚上安詳辭世。

吳岳霖說，史明因年事高，最近一年住院頻繁，慢慢進食狀況差，治療過程利用營養針方式補給營養，只能吃流質東西，史明蠻喜歡吃冰淇淋，讓體力維持下去。

黃敏紅說，昨晚史明張開眼睛看到病床邊在場每一個人後離世，史明一生最重視的就是台灣的獨立與前途，接下來就是台灣人怎麼走自己的路。

17日史明住院後，蔡總統隔天前往探視，黃敏紅說，史明當時無法說話，總統在病床邊不斷鼓勵。

黃敏紅說，史明行事一向不落俗套，也是無神論者，預計將以「公共」、「參與」的方式，讓所有支持台灣的民眾，有機會與史明再走一段台灣路，相關活動都會在臉書粉絲專頁向外界說明。

她表示，史明畢生積蓄因多年來參與政治運動開銷，幾乎已消耗殆盡。基金會推動後續保存、活化位於日本的新珍味與新莊居所，都需要實際資源與相當的人力挹注，猶待社會大眾力量共同完成。（編輯：郭萍英）1080921

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