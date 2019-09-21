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史明逝世享壽103歲
台灣獨立建國運動先驅史明9月20日晚間去世，享壽103歲。他曾在台推動武裝革命，之後前往日本一邊賣水餃一邊推動台獨運動，寫下「台灣人四百年史」，晚年回台仍熱衷參與社會運動，一生投入政治，被尊稱為台獨歐吉桑。
史明逝世享壽103歲
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史明逝世享壽103歲3/4

史明過世 蘇貞昌：守護好台灣讓後代獨立自主

最新更新：2019/09/21 11:49

（中央社記者吳欣紜台北21日電）台灣獨立建國運動先驅史明病逝，享嵩壽103歲，行政院長蘇貞昌今天表示，史明用一生寫台灣的歷史，大家應守護好今天的獨立自主，讓後代子孫都能當家作主。

蘇貞昌今天出席農委會「108年產銷履歷達人頒獎典禮」時，針對史明逝世接受媒體訪問時做上述表示。

蘇貞昌表示，從史明的著作「台灣人四百年史」就可以知道，史明用一生寫台灣的歷史，也完全沒有個人享樂的全心投入要怎麼讓台灣當家作主，相當佩服史明的努力。

蘇貞昌強調，透過史明努力也可以看到，台灣要在世界有一席之地是多麼辛苦，是多少人一路犧牲奮鬥而走來，「我們更要珍惜，今天我們能夠獨立自主是多麼不簡單」。

蘇貞昌也說，「一定要守護好，讓我們後代子孫都能當家作主、獨立自主」，這樣才能對得起一路走來各界奮鬥的人。

對於外界認為中國試圖透過奪取友邦介入台灣2020選舉，蘇貞昌也表示，中國想介入台灣大選已不是第一次，這次中國更是提高層級要明目張膽介入，台灣應該更小心。

此外，蘇貞昌指出，台灣的民主是要靠大家當主人、自己好好發揮選票作用，民主才有價值，有人利用台灣的民主制度跟開放社會要來遂行侵略、併吞台灣的目的，「我們應更小心、防範」，這樣民主才有意義。（編輯：張芷瑄）1080921

地機族
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