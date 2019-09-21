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府：史明是民主歷史高大身影 蔡總統深感不捨

最新更新：2019/09/21 00:29

（中央社台北21日電）台獨運動先驅史明20日晚間11時9分病逝，享嵩壽103歲，總統府表達哀悼，推崇他為台灣前途積極倡議，引領青年思潮，是台灣民主歷史上的高大身影。

總統府指出，史明作為台灣追求獨立自主的先行者、永遠的革命家，在戒嚴時代起身抗暴，而流亡海外，仍組織獨立台灣會，與籠罩台灣的獨裁勢力奮戰；國家民主化後，仍為台灣前途積極倡議。

總統府指出，史明近日健康欠佳，總統蔡英文18日（週三）才前往探視，沒想到卻在20日晚間驟然離世，總統深感不捨。

另外，立法院長蘇嘉全也在臉書貼文指出，聽聞史明老前輩仙逝的消息，內心十分悲痛與不捨。

蘇嘉全表示，史明一生為台灣的獨立與自主奮鬥不懈，甚至因為從事革命運動而流亡海外，雖然人不在台灣仍不改其志，在日本組織台灣獨立事業，並且利用開店之餘，撰寫「台灣人四百年史」，可以說是不惜燃燒自己，照亮台灣的未來。

他說，感謝史明前輩一生為台灣的奉獻跟付出，我們會繼續接棒為台灣的未來努力打拚。

史明本名施朝暉，1918年11月9日出生，畢業於早稻田大學政治經濟學系，著有「台灣人四百年史」、「台灣民族革命與社會主義」、「民族形成與台灣民族」、「民族形成與台灣民族」等書，一生推動台灣獨立。（編輯：林孟汝）1080921

史明小檔案
  • 本名：施朝暉
  • 民國7年11月9日出生
  • 現職：總統府資政
  • 學歷：日本早稻田大學政治經濟學系畢業
  • 經歷：獨立台灣會創辦人、曾獲世界詩人大會杏花村文化貢獻獎
  • 著作：台灣人四百年史（日文版、中文版）、台灣民族革命與社會主義、民族形成與台灣民族、民主主義、台灣民族主義、西洋哲學序說、史明回憶錄：追求理想不回頭等
延伸閱讀
回顧史明生平》曾推動武裝革命 一生為台灣獨立奮鬥
地機族
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