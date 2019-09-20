史明過世 台獨運動先驅享嵩壽103歲

（中央社台北20日電）台灣獨立建國運動先驅史明今天晚間11時9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。

史明臉書晚間貼文，宣布此一訊息，網友紛紛留言哀悼。

史明本名施朝暉，1918年11月9日出生，畢業於早稻田大學政治經濟學系，著有「台灣人四百年史」、「台灣民族革命與社會主義」、「民族形成與台灣民族」、「民族形成與台灣民族」等書，一生推動台灣獨立。（編輯：林孟汝）1080920

台獨運動先驅史明一生熱愛台灣，以理論與行動，追求台灣人民當家作主的精神，感召很多年輕人。（中央社檔案照片）

台獨歐吉桑 史明一生為台灣獨立奮鬥

（中央社台北20日電）台灣獨立建國運動先驅史明今晚去世，享壽103歲。本名施朝暉的他曾在台推動武裝革命，之後前往日本一邊賣水餃一邊推動台獨運動，寫下「台灣人四百年史」，成為經典，晚年回台仍熱衷參與社會運動，一生投入政治，被尊重為台獨歐吉桑。

史明的父親為豐原人林濟川，日據時代曾參加「文化協會」。母親出身台北士林施家大戶。由於家世不錯，他幼年就讀以日本學生為主的建成小學，從小就感受到被殖民者遭受歧視的痛苦。在念台北一中時，史明即表現出反日的情緒。

1937年史明赴日本早稻田大學念政治經濟學的政治科，當時正值第一次世界大戰後流行社會主義、共產主義與納粹思想，史明為了從事反日、反帝運動而攻讀殖民政策，受到馬列社會主義影響不小。

1941年太平洋戰爭爆發，決心投入抗日運動的史明選擇到大陸參加共產黨的抗日活動，1942年他懷抱著實踐馬克思主義的理想到中國，後因懂日語而奉派至上海、北京等地擔任抗日的地下情報工作，但最後對共產黨失望，也產生了台灣人與中國人「同種族而不同民族」的思想。

1949年底，史明輾轉逃離中國大陸，回到了台灣。回台後認為要解決台灣長期以來的階級壓迫問題，唯有台灣獨立一途。

由於在中國的游擊戰經驗，史明成立一支台灣人的武裝部隊，1950年2月起，他集合二二八時倖免於難的30名青年，在台北雙溪、苗栗大湖等地組織「台灣獨立革命武裝隊」。

但事跡洩漏，史明遭到通緝，1952年他潛赴日本，為了生活，在西池袋開了一家「新珍味」小料理店，白天在麵店樓下包水餃，晚上在樓頂寫「台灣人四百年史」，同時重新學習和理解馬克思主義。1962年，他所寫的「台灣人四百年史」日文版問世。

在日本期間，史明成立各種台灣獨立組織，積極宣傳台灣獨立，1967年他主導成立「台灣獨立聯合會」，因無法團結在日台獨運動的目標而解散，同年創立「獨立台灣會」。直到80年代，史明都以「島內地下工作」為重心，致力於台灣獨立運動。

史明曾在1968、1975年兩度潛回台灣。1980年台灣人四百年史中文版發行，1986年台灣人四百年史英文版發行。

在台灣解嚴後的1993年，史明秘密潛回台灣，在台南新營被捕，後被釋放。史明成立「台北愛鄉會」、「高雄愛鄉會」等基層組織，持續為他台灣獨立的 理想而奮鬥。

史明近幾年已較少出席公開活動，但有重要的政治活動，仍可看到他以招牌的牛仔外套、牛仔褲裝扮現身，高喊「台灣獨立」，近來身體狀況不佳臥病在床，今天辭世，讓許多認識他的朋友以及民眾相當不捨，紛紛上網留言哀悼。（編輯：林孟汝）1080920