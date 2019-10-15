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國防部：後備戰力經演習驗證 達防衛作戰需求

最新更新：2019/10/15 10:21

（中央社記者游凱翔台北15日電）國防部今天表示，後備戰力的編成，每年都經過漢光、同心、自強等演習驗證，均能達到防衛作戰需求。後備軍人列管以8年內退伍的精壯人力為主、約77萬人，並以志願役退伍為主、4個月軍事訓練役為輔。

自由時報報導，立法院預算中心近期公布國防部明年度預算評估報告揭露，截至8月止，退伍8年內、可選充教召的後備軍人數為77萬6662名，卻僅31萬9067人曾受召訓，召訓率41.08%，呼籲國軍改善。

國防部上午發布新聞稿表示，國軍後備軍人的列管，以8年內退伍精壯人力為主，概約77萬人，近年轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟的志願役退伍軍人為主、4個月軍事訓練役男為輔。

國防部指出，針對立法院預算中心所提出的建議，國防部已從訓練場地、訓練時程及相關法令配套，審慎完成評估研究，期由各個層面提升國軍後備戰力，以符合台澎防衛作戰需求。

國防部強調，後備戰力的編成，每年都經過漢光、同心、自強等演習驗證，均能達到防衛作戰需求，自兵役轉型為以志願役為主的部隊後，無論在訓練、戰技及對軍事事務的嫻熟度，均較以往更為進步；隨著志願役退役人數逐年增加，對台灣後備戰力的提升有相當大的助益，國軍絕對有能力、有信心確保國家安全，請國人放心。（編輯：謝佳珍）1081015

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