太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌[影]

休士頓太空人17日發揮關鍵一擊實力，斯普林格（前右）與柯利亞先後揮出3分砲轟垮紐約洋基。太空人8比3獲勝，再贏一場就能進軍世界大賽。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天發揮關鍵一擊實力，斯普林格與柯利亞先後揮出3分砲轟垮紐約洋基。太空人8比3獲勝，再贏一場就能拿下美國聯盟冠軍，進軍世界大賽。

美聯冠軍系列賽第4戰原訂昨晚開打，因雨延至今晚。太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）開賽後控球失準，1局下投出3次保送，滿壘情況下對賈德納（Brett Gardner）連投4顆壞球，洋基擠回一分。

戰況在3局上風雲變色，太空人突破洋基先發投手田中將大封鎖，無人出局便以保送與安打攻占一、二壘。隨後登場的斯普林格（George Springer）咬中一記好球帶中間偏低的叉指快速球，將球轟出左外野全壘打牆，助太空人3比1超前。

這發3分砲是斯普林格生涯季後賽第13轟，獨居太空人隊史紀錄保持者。此役也是田中將大生涯季後賽8場先發，首度失分超過2分。

美國職棒大聯盟休士頓太空人外野手斯普林格17日揮出逆轉戰局的3分砲，助球隊在客場以8比3擊敗紐約洋基，美國聯盟冠軍系列賽3比1領先。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月18日

影片來源：MLB YouTube頻道

葛蘭基度過首局亂流後回穩，一度連續解決9名洋基打者。5局下，洋基一人出局後以安打與保送攻占得點圈，葛蘭基退場，由普雷斯利（Ryan Pressly）接替。他先投出保送，再三振洋基中心打者托瑞斯（Gleyber Torres）與安卡納松（Edwin Encarnacion），化解滿壘危機。

洋基打線陷入低潮，連11個得點圈有人機會未敲安打，連連錯失得分大好機會，氣勢再度倒向太空人。

田中將大6局上退場後，太空人把握機會痛擊洋基中繼投手葛林（Chad Green）。柯利亞（Carlos Correa）在一、三壘有人情況下，將葛林時速96.2英哩（約154.8公里）的紅中偏高直球扛出左外野全壘打牆，一口氣將領先拉開到5分。

柯利亞繼系列賽第2戰揮出再見轟後，再度以全壘打讓洋基球迷心碎，一棒打垮洋基士氣。

美國職棒大聯盟休士頓太空人游擊手柯利亞（右）17日揮出3分砲，擊潰紐約洋基士氣。太空人終場8比3擊敗洋基，美國聯盟冠軍系列賽3比1領先。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月18日

影片來源：MLB YouTube頻道

洋基6局下企圖振作，桑傑士（Gary Sanchez）從太空人中繼投手詹姆斯（Josh James）手中揮出2分砲，將落後縮小到3分。但洋基守備幫倒忙，8、9兩局內野出現3次失誤，太空人再添2分，終場以5分之差贏球，在7戰4勝制的系列賽取得3比1領先。

系列賽第5戰明天繼續在洋基球場進行，太空人尋求3年內第2度進軍世界大賽，預定派出本季美聯賽揚獎大熱門魏蘭德（Justin Verlander）先發，無路可退的洋基則以左投派克斯頓（James Paxton）應戰。（編輯：陳亦偉）1081018