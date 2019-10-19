時力邀翟本喬林洲民列不分區 徐永明盼拉年輕改革選票

（中央社記者黃旭昇新北19日電）時代力量主席徐永明今天表示，時力與翟本喬與林洲民正處於接觸過程，若列入立委選舉不分區名單，有助於年輕與改革選票。他強調，前6名人選一定優於其他政黨，符合人民期待。

時力黨主席徐永明與新北市第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立法委員參選人張衛航，今天上午前往新北市林口市場拜票，針對黨不分區選舉議題接受聯合訪問時，記者詢問外號「翟神」的翟本喬，及台北市前都發局長林洲民，是否列入時代力量不分區名單，徐永明作以上說明。

記者詢問時代力量的不分區立委名單，徐永明說，有關於男生的部分，無論是翟本喬（悠遊卡公司董事、台北市政顧問）或林洲民，目前都是接觸過程的階段，將從議題結合的考量點出發。

徐永明說，時力這次的立委選舉競選主軸是「公平正義、改變台灣」，會在各領域尋找可相互結合，往公平正義方向發展的對象，若可以獲得翟本喬或林洲民支持，對未來的改革選票與年輕選票，有一定的幫助。

時代力量主席徐永明19日表示，時力與翟本喬（左）與林洲民（右）正處於接觸過程，若列入立委選舉不分區名單，有助於年輕與改革選票。（中央社檔案照片）

媒體追問財經評論員姚惠珍是否有確定列入名單？徐永明說，女生的名單部分，過程仍在接觸中但不遑多讓，有3、4名互動中，絕對會超過其他政黨。他強調，前6名以內無論是男生或女生，一定會超越其他政黨，符合民眾的期待。

被問到立委黃國昌會擺在哪個位置？徐永明說，不分區立委名單規劃，朝極大化政黨票的大方向出發，好好規劃，依據選票訴求與人民期待評估中。至於安全名單有多少席次仍在評估中，但人選一定會比其他政黨更好。

徐永明表示，時代力量在新北市第1選區推出草根律師與人權律師投入當地選舉，是讓年輕人有機會。

他認為，因為對手都是「政二代」與金光閃閃的「金二代」。推薦張衛航不但深入民間，更有草根性，對新遷入選區的民間聲音，能到國會發聲音，有很重要的關鍵。

張衛航受訪時表示，期待新人出來有新的作為，期待時代力量堅持正義，堅持改革的方向，若有機會前進國會，不辜負人民期待。（編輯：李錫璋）1081019