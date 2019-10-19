藍委預測大選終將藍綠歸隊 決戰時間落在12月

（中央社記者范正祥台北19日電）距離明年1月11日總統、立委選舉投票日，所剩時間不久。國民黨立委陳學聖認為，最後一定是藍綠歸隊，他預測，總統、立委大選決戰時間落在今年12月下旬，屆時藍綠對決的情勢會非常明顯。

尋求連任的陳學聖受訪指出，在總統選舉部分，目前看起來，最後仍然會是以國民黨和民進黨這兩組參選人勝出的機率最高，因為即使可能有「第三勢力」，應該也沒有過去想像中那麼強的參選人出現，所以總統選舉最後一定是藍綠對決。

陳學聖認為，不只是總統選舉最後是藍綠對決，立委選舉的趨勢也會是藍綠對決，「總統參選人、立委參選人、立委選舉政黨票，三個一定綁在一起，跑不掉。」

他說，雖然選戰現在看起來有點「分分離離」，但是到了最後沒有僥倖、閃躲的空間，政黨、總統參選人、立委參選人如果不綁在一起，就沒辦法呈現整體戰鬥力。越到選舉後期，12月下旬藍綠對決的情勢會非常明顯。

論析2020年大選，民進黨立法院黨團書記長李俊俋受訪表示，選戰的決戰在什麼時候，很難講。他自信認為，這次總統大選其實已經「結束」了。

看好總統蔡英文可望連任成功的李俊俋說，接下來重頭戲要看立委選舉。

李俊俋認為，這次立委選舉有很多小黨角逐，競爭非常激烈，但是最後可能只有1個或2個小黨取得成果，加上原來的民進黨和國民黨，「下屆立法院可能最多還是4個政黨，甚至可能變成剩下3個政黨。」

李俊俋分析，不滿藍、不滿綠的選民會選擇靠向第三黨，但親民黨這次看起來危機比上次大，時代力量也受到考驗，「現在看起來第三黨比較有機會的是台灣民眾黨」，後續發展值得觀察。

他指出，如果民進黨、國民黨在下屆國會席次都不過半，而如果台灣民眾黨又能跨過政黨票門檻拿下了幾席不分區立委，變成關鍵少數，那就不得了了，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲「現在盤算的是這個」。（編輯：紀淑芳）1081019