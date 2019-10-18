柯文哲：郭台銘列不分區 如果他願意的話很好

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表示，對於鴻海創辦人郭台銘加入民眾黨並披不分區立委戰袍，「如果他願意的話是很好」。雙方後天都在高雄，會由蔡壁如代表出席郭台銘的活動。

台北市府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如上午接受廣播專訪時表示，鴻海創辦人郭台銘正考慮是否擔任民眾黨不分區立委，但卡在入黨問題。台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天出席「台北節能季－節能搜查線」暨成果表揚大會，接受媒體聯訪時被問及此事。

對於蔡壁如的說法，郭台銘辦公室表示，郭台銘才剛退出國民黨，目前正享受無黨一身輕的生活，是否要列民眾黨不分區，現階段暫時不在郭台銘人生規劃中。

柯文哲表示「如果他願意的話是很好」、「他現在不是說他無黨一身輕嗎？我不曉得」，民眾黨第二波區域立委提名記者會後天將在高雄舉行，結束後柯文哲前往台南「生死之間」新書簽書會，由蔡壁如帶4位參選人去郭台銘的感恩之旅見面會。

談及民眾黨選情，柯文哲坦言自家陣營起步晚，大多數區域立委布局都超過一年，所以民眾黨區域立委要找人比較辛苦，台灣選舉結果太難預測，只能說盡力。

至於會不會擔心子弟兵在藍綠夾殺下被邊緣化，柯文哲說：「我也認為沒有總統候選人的狀態下，估計明年投票率一定很低，投票率很低的狀態下，其實反而不利小黨跟第三勢力。」

蔡壁如在專訪中表示，很多民眾對柯文哲不選總統感到焦慮，媒體追問柯文哲是否因此轉念，柯文哲說焦慮的人的確很多，藍綠都討厭的族群在台灣是很大版塊，但選總統是很龐大的選舉，不是那麼容易。（編輯：屈享平）1081018