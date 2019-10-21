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會李文輝不談雙城 柯文哲：歡迎到台灣旅遊

最新更新：2019/10/21 11:57
上海市台辦主任李文輝（前）21日前往台北市政府拜會市長柯文哲，向媒體揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　108年10月21日
上海市台辦主任李文輝（前）21日前往台北市政府拜會市長柯文哲，向媒體揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　108年10月21日

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲今天將與上海市台辦主任李文輝見面，他說，主要是「say hello，歡迎來台灣旅遊，還有錢要花完才可以回去」；2人不會談論到明年雙城論壇進程。

按照以往經驗，雙城論壇會到舉辦當年的4月才開始談，柯文哲說，要等中國大陸兩會以及對台工作小組會議開完，擬定對台計畫後，才會展開討論。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

李文輝昨天抵台，預計停留4天，今天赴台北市政府拜會柯文哲，23日返滬。

台灣國辦公室主任陳峻涵質疑，柯文哲與李文輝會面，「難道是要報告戰績嗎」。

對此，柯文哲反問「為什麼要跟上海市台辦報告」，指雙方會面只是表達善意，向對方「say hello，歡迎來台灣旅遊，還有錢要花完才可以回去」。

被問及會否談到今年雙城論壇的直播事件時，柯文哲說，「早就結束啦，這問題還有後續嗎」，表示直播是擦槍走火，「同樣是講中文，有時候還是會誤解」。

台北市政府表示，李文輝受邀出席北市交50週年紀念音樂會，隨上海愛樂樂團來台進行藝文交流，拜會行程不對外公開，內容將由發言人周台竹會後轉述。（編輯：張銘坤）1081021

上海市台辦主任李文輝（前）21日上午前往台北市政府，拜會台北市長柯文哲。中央社記者徐肇昌攝　108年10月21日
上海市台辦主任李文輝（前）21日上午前往台北市政府，拜會台北市長柯文哲。中央社記者徐肇昌攝　108年10月21日
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