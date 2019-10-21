愛達荷州長訪台 蔡總統盼共創更多新發展

總統蔡英文（右）21日上午在總統府接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）（左）等人，希望持續提升雙邊關係，深化台美互惠互利的夥伴關係。中央社記者謝佳璋攝 108年10月21日

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天在總統府接見美國愛達荷州長李睿德（Brad Little）訪問團，她說，愛達荷州與台灣有深厚的友誼，未來將持續深化各項合作關係，共同創造更多的新發展。

蔡總統致詞時首先感謝李睿德上任州長後，選擇台灣作為出訪的第一站，率領經貿訪問團來到台灣，持續深化台灣和愛達荷州的經貿關係。

總統指出，愛達荷州與台灣有深厚的友誼，今年也是雙方締結姊妹州35週年。李睿德不僅率團訪問台灣，更在今年紀念「台灣關係法」立法40週年期間，將4月7日訂為「台灣日」，州長對台灣的友好與支持，「我們都銘記在心」。

蔡總統表示，台灣與愛達荷州經貿關係十分密切，台灣是愛達荷州第四大進口國、第二大出口國。世界知名半導體公司美光（Micron），是在台投資最大的外商，總部就設在愛達荷州。雙方在官方以及商業的交流都很緊密。

在農業方面，蔡總統提到，9月台灣籌組的農產品貿易「小麥分團」訪問愛達荷州時，受到李睿德熱烈接待，雙方並簽署採購意向書，成果豐碩。她相信未來雙方將持續深化農業上的交流合作。

蔡總統指出，李睿德的首要政策是為下一代打造安家立業的環境，而政府這3年來推動的「5加2產業創新計畫」，也是希望透過產業轉型，為台灣下一個世代注入經濟成長的新動能。

蔡總統表示，在相輔相成的創新政策下，加上雙方在綠能、半導體、航太及創新產業所簽署的合作備忘錄，相信台灣和愛達荷州一定可以共同創造更多的新發展。（編輯：蘇志宗）1081021