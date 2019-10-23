民進黨召開中執會 卓榮泰：剩兩週完成不分區

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨今天召開中執會，預計通過不分區立委提名委員會組成名單。民進黨主席卓榮泰說，時程非常有限，今天一定要通過不分區立委提名委員會名單，剩下兩週時間可以完成不分區立委提名作業。

民進黨中執會16日原定通過成立不分區立委提名委員會，最後因人數不足流會，外界指立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區立委名單，因而杯葛中執會造成流會；但蘇嘉全事後回應，自己沒有能力杯葛中執會，平常也很少參與中執會事務。

卓榮泰今天在中執會前受訪時指出，今天的中常會改成中執會，因為上週無法順利開會，「我們的時程已經非常有限了」，所以今天在多方衡量之下，必須要開這場中執會，通過不分區立委提名委員會的名單，接下去幾乎只有兩週的時間來完成，之前大家雖然沒有針對名額人選討論，但因時間短促，大家必須在最短時間內達成高度共識。

卓榮泰說，據他了解，上週是有些身兼立委參選人身分的中執委在選區忙著選舉活動，沒辦法來，有些地方首長也沒辦法來，所以一時之間請假的人數比較多，這次黨中央有事先拜託大家把時間挪出來。

他說，今天一定要完成這個手續，才有接下去的時間處理不分區立委，所以事先請組織部、秘書處邀請中執委把手上的事情暫時做個安排，一定要來開中執會。

民進黨中央先前規劃的不分區立委提名委員會初稿，由黨主席卓榮泰擔任召集人，成員包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。

卓榮泰說，今天還是照上次的提名委員會名單送出，今天中執委們有任何詢問，黨中央都會清楚一一解釋、說明，希望大家共同支持委員會組成，有利於後續發展與進行。

媒體詢問卓榮泰，近期是否有向蘇震清說明或達成進一步的共識；卓榮泰說，兩人都忙，但有在LINE上面表達意見，「我也了解他的心情」，包括蘇震清個人、他以及全黨都是為了黨的順利發展，去爭取更多支持而共同努力，「這一點我們倒是有共識的」。

對於媒體報導的蘇震清涉嫌掏空上市公司誠美材一案，民進黨廉政委員會晚間將召開例行會議，決定是否立案；媒體詢問卓榮泰，這是否會影響之後的不分區立委安排，卓榮泰說，廉政會怎麼處理，他都沒有特別意見，也不能事先表達意見，「他們按照他們的程序在進行」。（編輯：蘇志宗）1081023