全運會壓力最大的一天 楊俊瀚200公尺3連霸

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣「最速男」楊俊瀚今天在108年桃園全國運動會男子200公尺項目決賽，儘管背負的壓力是4天以來最大，但依舊順利跑出20秒70，完成3連霸。

全運會今天繼續在桃園市田徑場展開田徑賽事，代表花蓮縣的楊俊瀚本屆先後在男子100公尺、4x100公尺接力摘金，今天斬獲本屆第3面金牌。

楊俊瀚曾在今年5月全國大專校院運動會，跑出本季最佳的20秒37，7月因鼠蹊部拉傷打亂下半年備戰計畫，這次參加全運會男子組200公尺預賽和準決賽分別跑出21秒90、21秒65，今天決賽再將成績推進至20秒70，成功締造3連霸紀錄。

「今天是我4天以來壓力最大一天。」楊俊瀚原本以為100公尺摘金後，心理會比較放鬆，但在4x100公尺接力奪金後，也想在200公尺搶下金牌，反而壓力更大。

儘管100公尺、200公尺都順利奪下金牌，但楊俊瀚自認，整體表現還有點差強人意，代表世錦賽結束至今的訓練成果，還有待加強之處。

楊俊瀚表示，由於今年身體狀況不斷，與教練、物理治療師持續溝通，調整訓練強度，但他坦言，心理層面還待自己克服，「如何突破自己心魔，不要朝著負面心態，再繼續訓練」。

楊俊瀚過去因受傷，無緣2016里約奧運，因此這次不想再重蹈覆轍，他說：「因為今年有受傷，對於拚奧運達標，沒有刻意去想，很怕會跟上屆里約奧運一樣，特別去想反而會離那個距離越來越遠。」

楊俊瀚調整心態，今年設法維持身體健康，並找出自身問題，希望經歷冬季訓練後，加強不足之處，「這些東西可以補足我剩餘不足的秒數，反而我這樣去想，不會有太大壓力」。

在結束全運會賽事後，楊俊瀚預計再歷經半個月至一個月時間，讓身體恢復，再進入冬季訓練。

至於明年拚東京奧運資格的訓練計畫，楊俊瀚表示，還在與教練討論中，但因在台灣有教練在旁督促，反而更容易找到問題，因此傾向留在台灣訓練。（編輯：張芷瑄）1081023