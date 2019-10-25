傳陳同佳大選後投案 蘇貞昌：照妖鏡讓魔鬼現形

行政院長蘇貞昌（圖）25日上午赴立法院施政報告總質詢，會前針對媒體報導港女命案凶嫌陳同佳可能大選後才來台投案表示，前總統馬英九的密友律師為凶手辯護、政協牧師居中跑腿，現在照妖鏡一照，魔鬼一一現形，政府步步為營是對的。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

（中央社記者陳俊華台北25日電）媒體報導，港女命案凶嫌陳同佳可能大選後才來台投案。行政院長蘇貞昌今天說，前總統馬英九的密友律師為凶手辯護、政協牧師居中跑腿，現在照妖鏡一照，魔鬼一一現形，政府步步為營是對的。

媒體報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴24日表示，陳同佳可能延遲3個月，待台灣總統選舉後，才到台灣投案。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，現在看來政府步步為營是對的，原來早在幾個月前馬英九的密友律師，已經到香港為港府「反送中」解套擘畫，律師先為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害人家屬。

蘇貞昌說，政協牧師居間跑腿、「牽猴仔」，國民黨再來吆喝、唱和，「現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，如果不小心謹慎，「台灣被賣了，我們還在幫人家算錢呢」。（編輯：蘇志宗）1081025