全球低率環境 台股股息殖利率逾4%超吸金

全球低利率環境，迫使資金尋求更好的出路。法人表示，台股股息殖利率逾4%，具高股息優勢，配合科技股明年成長動能強勁及匯率相對穩定，可望成為國際熱錢的停泊港。

（中央社記者韓婷婷台北27日電）全球低利率環境，迫使資金尋求更好的出路。法人表示，台股股息殖利率逾4%，具高股息優勢，配合科技股明年成長動能強勁及匯率相對穩定，可望成為國際熱錢的停泊港。

第一金電子基金經理人施亭薇表示，綜觀全球主要股市，台股近12個月股息殖利率為4.35%，僅次於英國的4.72%；而且外資股利稅率20%，同樣偏低，匯率歷史波動率更遠低於歐元、日元、人民幣等，具備高股息特性，深具長期投資價值，因此吸引不少外資資金流入。

施亭薇強調，美國聯準會自7月啟動降息後，至今已連續降息2次，預計10月、12月降息機率仍高。隨著下半年來資金環境再度偏向寬鬆，歐、美、日三大央行轉為淨印鈔，帶動新興國家爭相降息，將迫使資金尋求更好的出路。台股的高股息優勢，可望成為國際熱錢的停泊港。

施亭薇表示，台商資金回流及美國貿易戰引發的轉單效應，成為支撐台灣經濟與股市的兩大支柱，帶動國內民間投資、貿易出口表現，並有助於穩定就業市場、薪資溫和上漲及內需消費動能。加上時序進入第4季傳統旺季，以及明年初的總統大選政策利多拉抬，對台股後市不看淡。

柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，就殖利率水準而言，台股目前的殖利率超過4%，不僅高於亞洲鄰近國家，也明顯高於美國10年期公債的1.8%。外資9月買超台股達新台幣786億元，台股的外資持有比重也接近4成，維持在近年相對高水位，10月以來外資買超台股更已達974億元。

高豪志指出，預料外資持續買入台灣高息股的趨勢將延續到2020年，其中以科技類股較受青睞。在華為事件後，提升中國自製、去除美國製造關鍵零組件的決心，台灣科技類股可望受惠於中國廠商加速「去美化」的行動，以及5G時代即將來臨的需求也越來越強，將為科技類股帶來營收和獲利成長的動能。

凱基投顧協理張明祥表示，台股企業今年整體獲利估年減9%左右，明年在半導體、5G商轉等科技業帶動下，預估將成長10%，展望樂觀，兼具高股息殖利率及成長動能，過去因美中貿易出走的資金可望回流。（編輯：張良知）1081027