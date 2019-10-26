金價回落交易量腰斬 短線看Fed是否降息

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）金價9月至今陷入狹幅盤整，台銀主管表示，主要受前一波漲多回檔及缺乏新上攻題材影響，進而使交易量也較先前腰斬，但中長期仍看好金價走高，何時衝破盤整期，短線關注下週Fed利率會議結果。

回顧今年國際金價走勢，有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，隨市場避險資金湧入，金價從5月起持續走高，統計從5月至9月波段漲幅高達23%；不過，9月起隨消息面緩和，美中貿易談判、地緣政治、英國脫歐等風險性事件都沒有很明確發展，加上前一波漲多回檔，金價陷入盤整。

楊天立指出，觀察從9月以來，金價大致在每英兩1480美元至1500美元間狹幅盤整，反應在實際交易上，近期買賣都相當清淡，金價由9月初1550美元左右高點回落後，金市觀望氛圍轉趨濃厚，加上同期台股表現不錯，吸引資金轉往股市。

楊天立向中央社記者表示，導致9月及10月台灣整體黃金交易量，比起8月直接腰斬、少掉一半；不過，清淡交投中，買盤還是比賣盤多，看好中長期金價將走揚，還是有投資人認為可趁金價回檔時買進。

展望後市，楊天立說，中長期仍看好金價走升，最快今年底或明年第1季金價將漲至1600美元。維持看法不變主因在於，美中貿易談判雖有進展，但還是難徹底解決，地緣政治、歐洲經濟短時間也很難轉好，加上美國總統川普力拼競選連任，作法預估會更為激進，及全球央行政策走向寬鬆，各種因素都支撐金價向上。

至於短線金價何時可突破盤整區間，楊天立認為，現階段看來，主要觀望10月底美國聯準會（Fed）利率會議決策，對於會不會降息，市場各方各有看法及期待，很難準確預測結果。

楊天立表示，如果屆時Fed宣布降息，且會後聲明「偏鴿」，暗示後續可能繼續降息，那將對金價形成很好的支撐，金價較有可能突破目前區間，挑戰1550美元壓力點；如果宣布降息，但會後聲明「偏鷹」，金價向上動能就有限，可能只會略為向上。

但若Fed不降息，相對金價短線可能跌破1480美元，向下測試1450美元支撐。

針對投資人操作策略，楊天立指出，基於風險考量，現階段應用黃金建立避險部位，尤其最近股市表現好，大家手中股票或高收益債很多，但還是要「居安思危」，事先思考分散風險；建議可花半年或一年時間，定期定額購買，建立占整體投資組合5%至10%的黃金部位。（編輯：林孟汝）1081026