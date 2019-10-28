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韓國瑜提補助遊學 教長：教育不能憑個人喜惡決定

最新更新：2019/10/28 10:45
針對國民黨總統參選人韓國瑜提出要補助大學生遊學，教育部長潘文忠（前）28日表示，教育經費運用要兼顧教育資源分配。（中央社檔案照片）
針對國民黨總統參選人韓國瑜提出要補助大學生遊學，教育部長潘文忠（前）28日表示，教育經費運用要兼顧教育資源分配。（中央社檔案照片）

（中央社記者許秩維台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出要補助大學生遊學，教育部長潘文忠今天表示，教育應該以學生為主體，而非用個人喜惡來決定，經費運用要兼顧教育資源分配。

教育部長潘文忠今天在立法院教育文化委員會接受媒體聯訪時表示，國際化是教育部持續推動的重點，但一定要考量到學生需求和合作國家的可能性，才能達成實際幫助；教育部過去也推動多項相關計畫，如高教深耕計畫等，各大學就學校屬性和學生需求和國際合作，這兩年已有3萬多名學生參與國際交流或修習學位。

媒體詢問韓國瑜提出這樣的想法，在經費上是否可行？潘文忠指出，韓國瑜可能對教育瞭解不是那麼深入，教育是一步一腳印，應該以學生為主體，而非個人喜惡來決定；經費是很務實的問題，必須兼顧教育資源的運用，如果只因為想做這件事，就花數百億經費，不顧國民教育等其他教育需求，這樣可能產生偏頗現象，對學生來說未必是最有益的學習。

潘文忠認為，教育工作應該在具體瞭解後，從學生需求考量並投入資源，幫助學生獲得最大的學習效益。對於韓國瑜提議可挪用前瞻計畫預算，潘文忠表示，政府預算都經過審慎評估，不應該由單一個人運用相關資源，應該籌措出可行且做得到的政策。（編輯：張銘坤）1081028

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