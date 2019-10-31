MLB國民6比2逆轉太空人 客場全贏首奪世界大賽冠軍[影]

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民30日以6比2擊敗休士頓太空人，靠著客場4戰全勝拿下隊史首座世界大賽冠軍。（圖取自twitter.com/Nationals）

（中央社休士頓30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民的打線今天悶了6局後在7局上甦醒，揮出兩支全壘打逆轉，最終以6比2擊敗休士頓太空人，靠著客場4戰全勝拿下隊史首座世界大賽冠軍。

7戰4勝制美國職棒大聯盟MLB世界大賽，決死第7戰賽前華盛頓國民搶下作客第1、第2、第6戰勝利，休士頓太空人也在第3戰到第5戰作客時拿下3連勝，出現史上罕見世界大賽頭6場全是客隊拿下勝利。

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今天決一生死的第7戰，兩隊都派出曾獲賽揚獎的強投先發，主場太空人由2009年美聯賽揚獎得主葛蘭基（Zack Greinke），迎戰國民2013年獲美聯賽揚獎、2016年和2017年國聯賽揚獎的薛哲（Max Scherzer）。

第1局雙方都未得分，太空人在2下靠首名打者古瑞爾（Yuli Gurriel）揮出中左外野方向陽春全壘打先馳得點1比0領先。

5下太空人首名打者布蘭特利（Michael Brantley）安打上壘，兩出局後阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）獲保送，柯利亞（Carlos Correa）適時揮出沿三壘線邊的穿越安打，太空人將領先擴大到2比0 。

影片來源：MLB YouTube頻道

前6局只打出1支安打的國民在7局上大爆發，先靠倫登（Anthony Rendon）的陽春砲打破得分乾旱，在蘇鐸（Juan Soto）獲保送上壘後，肯德瑞克（Howie Kendrick）再一棒揮出直擊全壘打標桿的逆轉兩分砲，讓國民以3比2超前。

8局上一出局後伊頓（Adam Eaton）獲保送並盜上二壘，兩出局後蘇鐸擊出右外野方向帶有打點的安打，國民以4比2擴大領先。9局上國民持續追加保險分，靠2支安打、1個保送擠成滿壘，再靠伊頓中外野的安打掃回兩分，9下太空人反撲無力，最終國民以6比2獲勝。

國民在系列賽以4比3力克太空人，奪得隊史（國民前身是1969年創立的蒙特婁博覽會，球隊2005年遷到華盛頓更名國民）第一座世界大賽冠軍，這也是世界大賽史上第一次出現7場比賽勝利都由客隊拿下的情況。

國民今天奪得隊史首座世界大賽冠軍，大聯盟30支球隊中，剩坦帕灣光芒、德州遊騎兵、西雅圖水手、聖地牙哥教士、科羅拉多洛磯、密爾瓦基釀酒人還不知世界大賽冠軍滋味。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081031

國民二壘手肯德瑞克（球衣47號）7局轟出2分全壘打，讓國民比數超前太空人，與隊友擊掌歡呼。（共同社提供）