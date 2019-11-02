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馬英九稱台美友好但缺實效 美台商會長批言論錯誤

最新更新：2019/11/02 07:48
美台商會會長韓儒伯1日發文反駁前總統馬英九，韓儒伯表示，台美關係在台灣面對中共霸權上極為重要。（中央社檔案照片）
美台商會會長韓儒伯1日發文反駁前總統馬英九，韓儒伯表示，台美關係在台灣面對中共霸權上極為重要。（中央社檔案照片）

（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）前總統馬英九近日在牛津大學演講，形容台美關係「友好但缺實效」。美台商會會長韓儒伯今天反駁表示，馬英九言論不只錯誤且令人憂慮，因為台美關係在台灣面對中共霸權上極為重要。

前總統馬英九31日以「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題，在英國牛津大學辯論社發表演說，強調台灣必須透過九二共識改善與對岸關係，也應對統一問題保持開放的選項。

在接受觀眾詢問關於近期美國國會一系列友台法案時，馬英九表示，雖然「台北法案」、「台灣旅行法」都很友好，但台美關係「友好但缺實效」（friendly but inconsequential）。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天透過推特（Twitter）反駁馬英九看法，並稱馬英九言論既錯誤且令人深感憂慮。

韓儒伯表示：「台美關係在台灣面對中共霸權，仍有能力代表自身利益上，扮演最核心重要的角色。」他並指出，馬英九論點也與支持區域民主的美國印太戰略政策，以及台灣對美國與其他友邦的地緣重要性明顯不符。

韓儒伯也分享美國情報諮詢機構戰略預測公司（Stratfor）今天以「中國是否會利用兩岸經濟協議對台施壓？」（Will China Use a Cross-Strait Economic Pact to Push Taiwan?）為題所刊登的文章，藉此提醒外界：「經濟脅迫是中國的關鍵支柱。」

文章指出，台灣大選即將在1月舉辦，執政黨目前民調大幅領先，外界猜測北京可能以終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）作為要脅，來對台灣施以更多壓力。不過，文章指出，香港危機爆發以來民進黨聲勢不斷上漲，若北京利用經濟脅迫恐無法帶來重大政治衝擊，還可能造成反效果。

文章也分析，兩岸經濟聯繫一向是中國對台策略重要的一環，終止ECFA恐削弱北京影響台灣的能力，還可能促使台灣更積極尋求替代經濟夥伴，像是美國。（編輯：徐睿承）1081102

前總統馬英九31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（牛津辯論社提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月1日
前總統馬英九31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（牛津辯論社提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月1日
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