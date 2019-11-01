更多編輯台推薦新聞：
早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀
早報

早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看
國際

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信

最新更新：2019/11/01 08:21
前總統馬英九31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（牛津辯論社提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月1日
前總統馬英九31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（牛津辯論社提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月1日

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）前總統馬英九今天以「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題在牛津辯論社發表演說，強調必須透過九二共識改善與對岸關係，恢復兩岸互信。

馬英九卸任後第7次出訪，從義大利羅馬轉赴英國倫敦，今天參訪牛津大學並拜會校長李察森（Louise Richardson），傍晚在牛津辯論社發表演說。

馬英九指出，兩岸關係在2008年有重大的轉變，他當選中華民國總統，於5月就職，在兩個月內開啟了60年來第一次的定期固定航班直航。在他任內，兩岸簽訂了23項協議，涵蓋各領域，來台陸客人數和陸生來台求學人數成長，兩岸官員定期互訪，並能正式稱呼對方官銜。這些改變全都是史無前例。

馬英九並提到2015年的「馬習會」，表示他和中國國家主席習近平在新加坡會晤時，雙方確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」，為兩岸關係共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。

馬英九表示，然而，政黨輪替後，和平繁榮的兩岸關係，突然轉變為冷和平，之後更演變成冷衝突，因為支持台獨的民主進步黨政府拒絕接受九二共識（一個中國，各自表述），北京認為這嚴重違反互信，因此終止所有與台北的通聯。

馬英九指出，他相信中華民國必須透過下列三點，讓台海重獲和平與穩定。首先，台灣必須透過接受「九二共識」（一中各表），有誠意改善與對岸的關係，以恢復兩岸互信。

他表示，第二，台灣應對統一問題保持開放的選項。在1992年的憲法修正案中，統一這個選項並沒有被排除，但沒有固定的時間表。

他說，第三，台灣應堅持要在台灣人民準備好的前提下，才展開統一的對話。統一的協商過程應該要和平與民主，不能動武或威脅要動武，也必須先獲得台灣人民的同意，少了這點，台灣就不應該與對岸進行統一的對話，也應該根據九二共識繼續維持和平發展現狀，等待合適的時機來臨。在此同時，兩岸應持續提升兩岸交流的深度與廣度。

馬英九表示，自今年6月以來香港反送中抗議發生後，台灣人民也更加謹慎。但如許多中國專家所建議，就長期策略來看，台灣應該不要讓北京與對岸人民覺得與台灣的終極統一絕對不會發生，否則他們的對台政策將會更加無法預測。馬英九表示，光是拒絕「一國兩制」不足以解決問題，需要更有創意的方法來解決問題。

演講後的提問時間，觀眾詢問馬英九對於美國參眾議院近來推動「台北法案」的看法。他表示，雖然有了「台北法案」、「台灣旅行法」，這些都很友好，但其實台美關係可以用FBI來描述，就是friendly but inconsequential（友好但缺實效）。（編輯：陳永昌）1081101

前總統馬英九31日在牛津辯論社發表演說。牛津辯論社創立於1823年，為全球最負盛名的辯論社團。（牛津辯論社提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月1日
前總統馬英九31日在牛津辯論社發表演說。牛津辯論社創立於1823年，為全球最負盛名的辯論社團。（牛津辯論社提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月1日
延伸閱讀
蔡總統：所有政黨應拒絕一國兩制 不談九二共識重回1992香港會談 一次看懂九二共識不只九二共識 兩岸喊話這些名詞你都知道嗎馬英九：聯美抗中無益 重回九二共識才有助兩岸
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報