挪威鐵人艾登9日來台3天還願 王惠美將接機

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）戴上彰化埔鹽順澤宮冠軍帽奪冠的挪威三鐵選手艾登，受邀來彰化訪問3天，彰化縣長王惠美9日將親自接機，艾登也將前往順澤宮還願，為彰化田中馬拉松領跑，行銷彰化農特產品。

來自挪威的三鐵選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登頭戴的帽子是來自彰化縣埔鹽鄉的順澤宮，順澤宮「冠軍帽」因此聲名大噪，每天都有民眾前往順澤宮想要索取冠軍帽，供不應求。

彰化縣政府邀請艾登來彰化訪問獲得首肯，明天起將一連在彰化訪問3天；為展現彰化人熱情，王惠美明天上午將親自到桃園國際機場迎接艾登，緊接著安排艾登前往順澤宮，向廟裡供奉的玄天上帝還願，廟方也設計了一頂超大冠軍帽要給艾登簽名，作為紀念。

而艾登也將參加10日登場的彰化田中米倉馬拉松，體驗號稱全台最有人情味、最熱情的馬拉松，縣府規劃王惠美將和艾登一起領跑，並體驗最後3.5公里路線，感受田中小鎮居民熱情。

至於最後一天行程，艾登將參加在彰化縣中庭舉辦的彰化乳牛節以及羊肉節記者會，艾登和王惠美也將一起料理彰化好吃的羊肉，並由王惠美頒發榮譽縣民證給艾登，表達彰化縣對艾登謝意。（編輯：洪學廣）1081108

影片來源：彰化縣政府提供

挪威運動選手艾登日前戴著彰化埔鹽順澤宮的帽子奪下鐵人三項冠軍，讓這頂「冠軍帽」一夕爆紅。（中央社檔案照片）