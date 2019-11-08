12強中華隊先發投手亮眼 複賽左打要當心

（中央社記者楊啟芳台中8日電）世界12強中華隊以分組第2進入複賽，球評潘忠韋指出，前2戰先發投手表現相當關鍵，雖然昨天對日本攻勢不串連，不過右打者手感不錯，進複賽後，左打群要當心對方投手調度。

中華隊5日預賽首戰靠著先發投手江少慶6局僅失1分好投，以6比1勝波多黎各，6日對上委內瑞拉，先發張奕也展現壓制力，主投7局無失分，幫助中華隊以3比0奪下勝利，確定晉級複賽。

中華隊昨天以1比8不敵日本隊，預賽以2勝1敗、分組第2名進入到複賽，目前超級循環賽戰績0勝1敗。複賽將於11日開打，中華隊前2戰都在日本千葉ZOZO球場，首戰預計會對上預賽A組第一名墨西哥。

回顧預賽3場，最大關鍵莫過於投手群，雖然比賽開打前，總教練洪一中曾說比較擔心先發投手，不過前2場江少慶及張奕展現宰制力。球評潘忠韋也表示，「先發投手壓制力很強，尤其第一場壓力應該是最大的，江少慶1次保送都沒有出現。」

談到張奕第2戰的驚人表現，潘忠韋指出，「這場狀況跟他在日職一軍初登板類似，都是很緊張的場面，只是12強賽壓力應該更大，他準備充足，對方打者習性都很清楚，幾乎沒有失投，雖然第5局因為抽筋變化球偏高，還是及時深呼吸，調整節奏。」

昨天中華隊推出廖乙忠先發僅投2局，潘忠韋表示，應該是教練團本來就安排要「假先發」，使用投手車輪戰。潘忠韋認為，昨天後援3.2局僅失1分非責失的胡智為表現可圈可點，「到了複賽他應該會是第3號先發，畢竟複賽每一場都不能輸。」

預賽3場比賽中華隊中心打線沒有太多發揮，不過潘忠韋指出，「前2棒王威晨和林立很關鍵，首戰一開始就先拿到分數，也能讓大家比較安心。」中心棒次部份，潘忠韋認為，由於國際賽都是陌生的投手，發揮、串連的難度會較高。

不過潘忠韋點出，昨天對日本的比賽，右打者表現都不錯，像是胡金龍、林泓育、林哲瑄，好幾次都攻占到三壘，「這種情況把球打到外野會比較有機會，但其實難度很高，這幾場王柏融狀況也有回溫，相信複賽接下來會愈來愈好。」

複賽中華隊首戰預計會交手墨西哥，潘忠韋指出，墨西哥是團隊戰力很完整的球隊，「他們會有一些作戰，像是壘上有人積極推進，這時候中華隊就可以先想好對策反制，利用配球等方式，讓對方不這麼好執行戰術。」

潘忠韋也提到，墨西哥、美國隊都是屬於大聯盟體系的作風，因此先發投手不會投太長，會有較多投手調度，像是1人左，比賽後半段中華隊的左打者很有可能打不到右投，是需要注意的地方。（編輯：吳協昌）1081108