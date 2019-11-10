NBA衛冕軍暴龍傷兵頻傳 勞瑞休兩週伊巴卡歸期不定

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天宣布，在前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）歸期不定的情況下，陣中控球後衛勞瑞（Kyle Lowry）也因傷至少必須休兵兩週時間。

上季幫助暴龍奪得隊史首座總冠軍的勞瑞，在暴龍8日以122比104擊敗紐奧良鵜鶘之戰的首節，弄斷左手大拇指。

勞瑞本季平均每場比賽可有24分、6.7助攻，在受傷的那場比賽只打了16分鐘，留下6分、5助攻的成績。

根據賽程，勞瑞至少會缺席6場比賽，包括暴龍將在11日對上前隊友雷納德（Kawhi Leonard）率領的洛杉磯快艇。

雷納德6月帶領暴龍在7戰4勝制的總冠軍賽擊敗金州勇士，並獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

但雷納德之後離開暴龍加盟快艇，快艇本季開打至今戰績6勝3敗，料將成為聯盟表現最佳的球隊之一。

伊巴卡則是在出戰鵜鶘一役時，在上半場尾聲扭傷右腳踝，在他復出時間確定前，將在洛杉磯進行更多檢查。

本季戰績6勝2敗的暴龍明天將在客場挑戰戰績7勝1敗、全聯盟戰績最佳的洛杉磯湖人。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1081110