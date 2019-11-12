世界12強複賽台韓大戰 張奕對決金廣鉉

（中央社記者楊啟芳千葉12日電）世界12強複賽中華隊今天將在千葉ZOZO球場對戰韓國隊，推出張奕先發，對戰左投金廣鉉，目前中華隊在複賽戰績0勝2敗，因此這場比賽將相當關鍵。

昨天為12強複賽首日賽程，中華隊以0比2不敵墨西哥、日本隊以3比2擊退澳洲隊、韓國隊則是以5比1擊敗美國隊。首日賽程結束後，目前各隊超級循環賽戰績，日本、韓國及墨西哥皆為2勝0敗，澳洲、美國及中華隊為0勝2敗。

中華隊今天將在台灣時間晚間6時交手韓國隊，推出旅日投手張奕先發主投，他在預賽對委內瑞拉時，主投7局僅被敲4支安打，送出6次三振，無失分，是棄打從投後人生最長局數，為中華隊闖進複賽的大功臣之一。

中華隊投手陣中，目前還有黃子鵬、吳昇峰及林鋅杰3名投手未亮相，其中吳昇峰去年在雅加達亞運先發對韓國明星隊繳出好投，成為「抗韓英雄」，此戰有機會登板投球。

韓國隊則是推出31歲左投金廣鉉先發，他是韓職SK飛龍隊投手，已經效力SK飛龍13年，本季出賽31場，拿下17勝6敗，防禦率僅2.51，且送出生涯第2多的180次三振。

金廣鉉國際賽經驗豐富，2008年北京奧運韓國隊奪下金牌時就是成員之一，之後陸續打過2009年WBC經典賽、2014年仁川亞運、2015年第一屆世界12強賽等，上次對戰台灣是在仁川亞運。

金廣鉉在12強預賽是第2戰對加拿大的先發投手，主投6局僅被敲出1支安打，送出7次三振，無失分奪下勝投。韓國打線方面，昨天韓國對美國的比賽，金河成、李政厚都有3支安打演出，金宰煥則轟出3分全壘打。（編輯：張芷瑄）1081112