12強戰墨西哥 中華攻勢零星0比2吞敗【圖輯】

中華隊11日在世界12強棒球賽複賽首戰，全場只出現3支零安打沒有得分，最終以0比2不敵墨西哥。中華隊總教練洪一中（前中）鞠躬後離場。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

（中央社台北11日電）中華隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰，全場只出現3支零星安打沒有得分，最終以0比2不敵墨西哥。

兩隊今天前4局0比0僵持，墨西哥5下率先突破中華隊先發投手江少慶封鎖，靠一支陽春全壘打先馳得點。

6下墨西哥從江少慶手中連敲兩支安打後，再靠一支高飛犧牲打拿下保險分。

中華隊7到9局都未能拿下分數，最終以0比2敗陣，中華隊明天將出戰南韓。1081111

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世界12強棒球複賽台北時間11日上午11時在日本千葉ZOZO球場開打，中華隊首戰對上墨西哥，中華隊8局下換上王躍霖登板中繼。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球賽複賽11日上午開打，中華隊首戰在日本千葉ZOZO球場對上墨西哥隊，7局上中華隊啟用代打胡金龍，擊出右外野方向安打。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球複賽台北時間11日上午11時在日本千葉ZOZO球場開打，中華隊首戰對上墨西哥，先發投手江少慶5局下半被墨西哥選手SOLIS Roman（中左，44號）轟出一發陽春彈，回到休息區與隊友慶祝。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球複賽11日在日本千葉ZOZO球場開打，中華隊6局下換上陳冠宇登板中繼。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球賽複賽11日上午開打，中華隊首戰在日本千葉ZOZO球場對上墨西哥隊，4局上中華隊王柏融擊出中外野方向安打。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球賽複賽11日上午開打，中華隊首戰在日本千葉ZOZO球場對上墨西哥隊，3局上中華隊岳東華（圖）在一、三壘有跑者時，擊出二壘方向滾地球，形成三出局。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球賽複賽11日上午開打，中華隊首戰在日本千葉ZOZO球場對上墨西哥隊，中華隊此戰由效力印地安人3A的江少慶先發主投。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球賽複賽於11日開打，首戰中華隊在千葉ZOZO球場對上墨西哥隊，中華隊推出效力印地安人3A的江少慶先發，10日他過26歲生日，也許下了贏球的生日願望。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球賽複賽11日上午開打，中華隊首戰在日本千葉ZOZO球場對上墨西哥隊，賽前選手擊掌進場。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球複賽台北時間11日上午11時在日本千葉ZOZO球場開打，中華隊首戰對上墨西哥，1局上中華隊王柏融（右）盜壘失敗，遭到觸殺出局。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球複賽台北時間11日上午11時在日本千葉ZOZO球場開打，中華隊首戰對上墨西哥，墨西哥隊派出雷耶斯（Arturo Reyes）擔任先發投手。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球複賽台北時間11日上午11時在日本千葉ZOZO球場開打，中華隊首戰對上墨西哥，三壘手王威晨擔任開路先鋒。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

世界12強棒球複賽11日開打，中華隊在千葉ZOZO球場對戰墨西哥隊，許多球迷帶著國旗到場為中華隊加油。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日