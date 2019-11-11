12強中華隊投手飆12K 江少慶滿意表現仍可上場

中華隊11日在世界12強棒球賽複賽首戰墨西哥，終場以0比2吞敗。中華隊王牌先發江少慶總計用了88球投5.2局，被敲出3支安打，包含一支陽春全壘打，投3次保送，飆出8次三振，失2分。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強棒球賽複賽，中華隊首戰0比2不敵墨西哥，不過投手群表現亮眼，共送出12K，先發江少慶說，對自己表現很滿意，可惜第5局失投球被掌握，之後身體恢復後，隨時可上場。

中華隊首戰派出江少慶掛帥先發，剛開賽就連飆3次三振，而且最快球速來到155公里。總計江少慶主投5.2局，僅被敲出3支安打，包含5局下被敲陽春全壘打，出現2次保送，飆出8次三振，失2分，吞下敗投。

先發投手江少慶表示，對自己表現很滿意，「前幾天有去看打者情蒐報告，拉美球隊攻擊模式差不多，今天特別把球路壓低，可惜在第5局好球數落後時，失投球被掌握，被敲了一支全壘打」。

雖然複賽首場已經先發出戰過，不過之後中華隊還有3場比賽，江少慶說：「身體狀況都是OK的，等恢復後，往後幾場比賽就等球隊安排，隨時都可以上場。」

除了先發投手江少慶，此戰後援投手陳冠宇及王躍霖也都表現亮眼，成功封鎖對方打線，分別投1.1局及1局，皆未被敲出安打，各送出2次三振，因此中華隊投手群整場比賽賞給對手12次三振。

陳冠宇在母隊羅德隊主場繳出1.1局好投，出場時受到眾多球迷熱烈歡迎，他表示，「今天還是把自己工作做好，沒有想那麼多，只想著解決打者就好了」。（編輯：張雅淨）1081111

中華隊11日在世界12強棒球賽複賽首戰墨西哥，終場以0比2吞敗。中華隊第2任投手陳冠宇（圖）接替先發投手江少慶投球，投1.1局沒有被敲安打，送出2次三振，沒有失分。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月11日