12強墨西哥教頭是胡金龍好友 瑞安盼對決蘇智傑

2019世界12強棒球錦標賽複賽開打在即，中華隊首戰對手墨西哥，其實與台灣相當有緣，墨西哥總教練卡斯楚（Juan Castro）（右）正是中華隊長胡金龍（中）以前在大聯盟的好友。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月10日

（中央社千葉10日電）世界12強棒球複賽即將於明天開打，中華隊首戰對手墨西哥與台灣相當有緣分，陣中有統一獅洋投瑞安，他最期待對決隊友蘇智傑；總教練卡斯楚更是隊長胡金龍以前在大聯盟的好友。

中華隊明天首戰推出江少慶先發，墨西哥則是雷耶斯（Arturo Reyes）。墨西哥總教練卡斯楚（Juan Castro）在練球時表示，對於中華隊已經準備好作戰計畫，也會盡全力透過情蒐得知中華隊資訊。

墨西哥隊其實跟中華隊有不小淵源，陣中左投瑞安（Ryan Verdugo）近2個球季都效力統一獅，更是中職史上第一位投出完全比賽的投手。瑞安表示，由於中華隊打線在例行賽都有遇過，集合起來更不好對付，但有與隊友分享打者資訊。瑞安在12強賽擔任牛棚，明天有可能上場對付左打，他說：「最期待對決隊友蘇智傑。」

墨西哥總教練卡斯楚也表示，與中華隊隊長胡金龍認識，之前曾在洛杉磯道奇同隊過，卡斯楚笑說：「我在道奇時和胡金龍成為好朋友，就像來自同個國家的人一樣，不過我長得比他帥。」

胡金龍則說：「我剛升上大聯盟時他幫我很多，那時候我們都是板凳球員，我也會跟他學一些東西，他很樂意教年輕球員。」胡金龍表示，雖然偶爾會聯絡，不過和卡斯楚已經很久沒有見面，今天練球時主要是在聊一些以前的事情。

對於明天複賽首戰，胡金龍指出，墨西哥實力大約在2A至3A之間，跟拉美球風很像，「第一場比賽大家都準備好了，減少犯錯，把每個環節做好。」（編輯：屈享平）1081110