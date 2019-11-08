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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，但不敵日本隊，中華隊以分組第2晉級複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，中華隊就能進軍2020年東京奧運。
世界12強棒球賽
新聞專題
世界12強棒球賽6/22

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳

最新更新：2019/11/08 22:49
2019世界12強中華隊6日預賽第2戰在台中洲際球場交手委內瑞拉，先發投手張奕繳出7局無失分、6次三振好投，加上7局朱育賢代打建功，終場就以3比0奪勝，也確定將前進東京複賽，選手開心在場中自拍留念。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強中華隊6日預賽第2戰在台中洲際球場交手委內瑞拉，先發投手張奕繳出7局無失分、6次三振好投，加上7局朱育賢代打建功，終場就以3比0奪勝，也確定將前進東京複賽，選手開心在場中自拍留念。中央社記者張新偉攝　108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台北8日電）世界12強棒球賽預賽已全數打完，超級循環賽賽程也馬上公布，中華隊4場比賽將依序交手墨西哥、韓國、美國及澳洲，名次必須高於韓澳才能搶下奧運門票，因此場場皆是關鍵。

世界12強棒球賽 帶你看門道

預賽分別由A組墨西哥及美國、B組日本及中華隊、C組韓國及澳洲晉級複賽，今天C組預賽打完後，世界棒壘球總會（WBSC）也馬上公布超級循環賽賽程，中華隊依序對戰墨西哥（11日）、韓國（12日）、美國（15日）及澳洲（16日）。

複賽於11日開打，上午11時（以下皆為台灣時間）先由中華隊交手墨西哥，晚間6時澳洲對上日本隊，賽程皆在千葉ZOZO球場，另外美國及韓國的比賽，晚間6時在東京巨蛋舉行。

12日賽程分別為上午11時澳洲對墨西哥（東京巨蛋），晚間6時台灣對韓國（千葉），晚間6時美國對日本（東京巨蛋）。

13日開始賽程皆在東京巨蛋，中華隊休兵，上午11時由澳洲對美國，晚間6時墨西哥對日本。14日全體休兵之後，15日上午11時中華隊交手美國，晚間6時墨西哥對韓國。16日上午11時澳洲對中華隊，晚間6時韓國對日本，17日則是季軍戰及冠軍戰。

戰績前2名可晉級決賽，第3、4名則是打季軍戰，目前墨西哥、日本及韓國都帶1勝進複賽，美國、中華隊和澳洲則是帶1敗。12強賽會產生2席2020年東京奧運門票，其中1席為台灣、韓國及澳洲中名次最高的隊伍拿下。（編輯：張雅淨）1081108

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