12強韓國3戰全勝晉級 台韓澳複賽爭奧運門票[影]

世界12強棒球賽C組預賽最後一場由韓國交手古巴隊，韓國全場打線串聯，以7比0擊退古巴隊，分組第一晉級複賽。（圖取自twitter.com/Premier12）

（中央社記者楊啟芳台北8日電）世界12強棒球賽C組預賽最後一場由韓國交手古巴隊，韓國全場打線串聯，以7比0擊退古巴隊，預賽3勝0敗以第一名晉級複賽，第2名則是澳洲，中華隊將在複賽與韓澳爭奧運門票。

C組預賽從6日在韓國開打，由韓國、古巴、澳洲及加拿大爭取前2名晉級複賽，由於今天澳洲隊先以3比1擊退加拿大，古巴及韓國戰賽前，澳洲及加拿大都是1勝2敗，古巴隊1勝1敗、韓國隊2勝0敗。

在比賽開打前，韓國就已經確定能晉級複賽，此戰派出朴鐘勳先發主投，韓國打線於2局下展開攻勢，滿壘時金河成敲出安打，帶有2分打點，取得2比0領先。

5局下韓國隊一、二壘有人時，朴炳鎬、金宰煥接連敲安打，各帶有1分打點，梁義智擊出高飛犧牲打，金賢洙再敲1打點安打，韓國拉開至6比0領先。6局下李政厚再敲1打點二壘安打，終場韓國隊就以7比0擊退古巴。

韓國奪勝後，以預賽3勝0敗、分組第一的成績晉級，並帶1勝進入超級循環賽，而古巴、加拿大及澳洲皆為1勝2敗，在比較對戰優質率後，由澳洲以分組第2晉級，帶1敗進複賽。

超級循環賽隊伍已經全數確定，A組為墨西哥、美國，B組為日本、中華隊，C組則是韓國、澳洲。12強賽會產生2席2020年東京奧運門票，其中1席為台灣、韓國及澳洲中名次最高的隊伍拿下，因此中華隊在複賽必須擊敗韓澳。（編輯：張雅淨）1081108