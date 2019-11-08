12強台日大戰 上原浩治：一局下跑壘是勝負關鍵

前MLB紅襪隊投手上原浩治表示，中華隊12強賽B組預賽1:8不敵日本關鍵是1局下未能得分。圖為7日預賽中華隊林泓育1局下敲出安打。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

（中央社東京8日專電）中華隊昨晚在12強賽B組預賽最後一役以1:8不敵日本，為日本TBS電視台擔任球評的前MLB紅襪隊投手上原浩治說，關鍵在於1局下未能得分；如果台灣能把握機會攻下分數，就可能出現急起直追的士氣。

這場比賽在台中洲際棒球場舉行，日本隊1局上在兩人出局的情況下，靠著保送和接連兩支安打攻下2分。1局下，中華隊首打席王威晨擊出一壘安打，兩出局之後，4棒林泓育擊出左外野高飛球，似乎就要飛越全壘打牆，比數可以扳平，林泓育可能因此從容跑壘。

但似乎因為逆風影響，最後球落在場地內，日本野手快速將球回傳，林泓育只上到一壘，王威晨也只前進到三壘。

影片來源：vlsports YouTube頻道

TBS是在日本負責轉播12強的頻道，在現場觀賽的上原浩治賽後被TBS記者問到，這場比賽的重點在哪？

上原說，1局下，台灣的跑者腳程應該很快，但最後卻沒有回本壘得分。他說：「台灣（第4棒林泓育）揮棒，球一打出去，台灣隊包括牛棚、板凳區一陣騷動，可能大家以為是全壘打吧。」

TBS記者說：「所以這裡出現一個小小的疏漏。」上原說：「是的，如果這局台灣隊能得一分，就只差日本隊一分，會產生要追趕而上的氣氛。」

TBS記者說：「所以在國際賽，只要一個失誤，可能就致命。」上原說：「沒錯，從這3場比賽看來是如此。任何一個保送、一個失誤都會導致對方大量得分。」日本隊出戰中華隊之前，先後擊敗B組另外兩隊委內瑞拉與波多黎各。

他說，日本隊對這個基本原則有高度意識，因此會看得到跑者都很積極跑壘，希望能多得分。在這段訪談期間，TBS在螢幕打上「台灣之戰勝負關鍵，第1局，台灣跑壘怠慢」的字樣。（編輯：林憬屏）1081108