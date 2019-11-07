12強中華隊不敵日本 分組第2晉級複賽

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽最後一戰，中華隊7日晚間在台中與日本隊交手，9局下，中華隊張進德代打敲安，助跑者回本壘得分，拿下中華隊唯一一分。中華隊終場以1比8落敗，以分組第2之姿晉級。中央社記者張新偉攝 108年11月7日