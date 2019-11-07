12強中華隊不敵日本 分組第2晉級複賽
最新更新：2019/11/07 22:43
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽最後一戰，中華隊7日晚間在台中與日本隊交手，9局下，中華隊張進德代打敲安，助跑者回本壘得分，拿下中華隊唯一一分。中華隊終場以1比8落敗，以分組第2之姿晉級。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強B組預賽中華隊今天在洲際棒球場交手日本隊，中華隊全場出現11支安打，不過攻勢不串連，沒辦法攻下分數，加上6任投手中僅王躍霖沒失分，終場以1比8不敵日本，以分組第2晉級複賽。（編輯：吳協昌）1081107
2019世界12強棒球錦標賽B組預賽，7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊與日本隊交手，中華隊推出廖乙忠先發主投，力拚分組第一。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，7日晚間在台中洲際球場由中華隊交手日本隊，日本派出左投今永昇太掛帥主投。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019世界12強棒球賽B組預賽7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊、日本隊對壘，力爭分組第一。1局下，中華隊林泓育敲出一記左外野方向安打。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽7日進入最後一天賽程，在台中洲際棒球場由中華隊交手日本隊，3局上日本鈴木誠也（左）轟出兩分砲，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽賽程最後一天，7日晚間在台中洲際球場由中華隊迎戰日本隊，4局下，中華隊林哲瑄敲安，順利站上壘包。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
世界12強棒球賽B組預賽，7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊交手日本隊，5局上中華隊中繼投手胡智為（前）解決日本隊第4棒鈴木誠也（後）化解危機後，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019世界12強棒球賽B組預賽7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊與日本隊（黑衣）交手，力拚分組第一。9局上，日本隊攻勢頻頻，再添3分，以8比0領先。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽賽程最後一天，7日晚間在台中洲際球場由中華隊迎戰日本隊，9局下，中華王威晨靠隊友安打，跑回全隊唯一一分。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
2019世界12強棒球賽B組預賽在台開打，7日最後一天賽程，晚間在洲際棒球場由中華隊交手日本隊，賽前內野看台上拉起大型中華民國國旗，為中華隊加油。中央社記者張新偉攝 108年11月7日
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