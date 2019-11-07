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世界12強棒球賽8/21

12強C組古巴隊延長賽勝出 澳洲瀕臨淘汰

最新更新：2019/11/07 16:13

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強C組預賽今天古巴隊交手澳洲隊，雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，10局下古巴靠著軟銀隊的賈西亞爾擊出高飛犧牲打，以3比2奪勝，澳洲吞下2連敗，瀕臨淘汰邊緣。

12強C組預賽昨天在南韓開打，首戰加拿大先以3比0擊退古巴、韓國再以5比0擊退澳洲隊，因此加拿大及韓國先取得1勝0敗優勢，分組前2名能晉級在日本東京舉行的複賽。

12強賽會產生1席亞太區2020東京奧運名額，中華隊、澳洲、韓國名次最高的能獲得奧運門票，由於中華隊已於昨天確定闖進複賽，若澳洲遭淘汰，複賽競爭門票的對手就會少一隊。

C組第2天賽事先由古巴交手澳洲，5局下古巴率先開啟攻勢，日本職棒軟銀隊的德斯潘耶（Alfredo Despaigne）敲出安打後，塞培德（Frederich Cepeda）再選到保送，之後沙孟（Yordanis Samon）敲1打點安打，下一棒再補上1打點滾地球，取得2比0領先。

不過，6局上澳洲隊的肯納利（Timothy Kennelly）轟陽春全壘打後，澳洲靠著安打及保送進占一、二壘，來台參加過中職明星賽的韋德（Logan Wade）再敲出安打，帶有1分打點，追平比數。

雙方僵持到9局結束仍是2比2平手，進入突破僵局制，10局下古巴隊同樣來自軟銀隊的賈西亞爾（Yurisbel Gracial）擊出再見高飛犧牲打，以3比2奪勝，澳洲隊吞下2連敗，瀕臨淘汰，晚上C組由韓國與加拿大交手，最終晉級結果要等明天才會出爐。（編輯：葉俐緯）1081107

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