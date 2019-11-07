12強江少慶張奕成晉級功臣 王建民背後給信心

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強棒球賽中華隊在預賽奪下2連勝順利晉級，其中2場先發投手江少慶、張奕功不可沒，在他們背後的牛棚教練王建民、投手教練吳俊良以及情蒐團隊，也都是幕後功臣。

中華隊5日首戰對上波多黎各，先發投手江少慶用93球主投6局，僅被敲3支安打，送出5次三振，失1分。昨天對上委內瑞拉，先發投手張奕更是用102球主投7局，僅被敲4支安打，送出6次三振，完全沒讓對手攻下分數。

這次中華隊牛棚教練為王建民，許多投手受訪時都特別感謝他。不過王建民表示，並沒有特別幫助投手群做什麼調整，而是心理建設比較多。江少慶先發前幾天感到緊張時，也有去找王建民聊天。

對於張奕的表現，王建民表示，「他突破了自己，我也跟他說，在場上就是最棒的，沒人打得到你的球，讓他有信心，全力專注對決打者」。王建民指出，大部分投手投不好，是因為會一直去想壞的東西，「會告訴投手怎麼把好的東西塞到腦袋裡，轉換在身體上」。

王建民也認為，張奕和江少慶經過國際賽洗禮後，就會成長很快，「投一場信心度就會往上提升，對他們未來也很好」。

總教練洪一中將投手全權交給王建民和吳俊良負責，兩人也配合得相當有默契。吳俊良表示，「我主要是負責調度，他負責訓練，因為他看過成千上萬不同類型的投手，能夠對症下藥，這跟我在母隊與曾翊誠的模式很像，配合得剛剛好」。

對於江少慶和張奕的表現，吳俊良則說：「出乎預料，尤其江少慶已經一個月沒有投這麼長局數，本來以為沒辦法投到那麼多球。」

12強前2場先發投手能有好表現，吳俊良認為情蒐團隊也相當關鍵，他表示，「情蒐100%有效果，讓成功率比較高，每一場比賽他們都開3、4次會，每天都看起來很疲勞，很謝謝他們，昨天我也跟他們一一擁抱」。（編輯：張雅淨）1081107