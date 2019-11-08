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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，但不敵日本隊，中華隊以分組第2晉級複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，中華隊就能進軍2020年東京奧運。
世界12強棒球賽
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世界12強棒球賽3/26

12強預賽最後一天 C組戰況決定台灣對手

最新更新：2019/11/08 12:07
世界12強C組8日進行最後一天預賽，若韓國晉級，將成為中華隊複賽最大對手。圖為中華隊7日賽後總教練洪一中（前右）率選手向球迷致意。中央社記者張新偉攝　108年11月7日
世界12強C組8日進行最後一天預賽，若韓國晉級，將成為中華隊複賽最大對手。圖為中華隊7日賽後總教練洪一中（前右）率選手向球迷致意。中央社記者張新偉攝　108年11月7日

（中央社記者楊啟芳台中8日電）世界12強A組及B組預賽已經落幕，由墨西哥、美國、日本及中華隊晉級，C組今天將進行最後一天預賽，決定最後2個複賽名額，若韓國能晉級，中華隊複賽最大對手將是韓國。

世界12強預賽分為3組，各組取前2名晉級複賽，預賽對戰成績會帶入超級循環賽。A組有荷蘭、美國、多明尼加及墨西哥隊，最後由墨西哥與美國晉級，墨西哥帶1勝、美國帶1敗。

中華隊與日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組，由中華隊與日本出線，由於昨天以1比8不敵日本，中華隊帶1敗進入超級循環賽，日本隊則是先有1勝。

C組則有韓國、澳洲、加拿大及古巴隊，昨天古巴以3比2擊退澳洲，韓國3比1勝加拿大，目前戰況為韓國2勝0敗、古巴及加拿大皆為1勝1敗、澳洲隊0勝2敗。今天分別為加拿大對戰澳洲、古巴交手韓國，等賽程結束才能確定由哪2隊晉級。

12強賽一共會產生2張2020東京奧運門票，分別是亞洲及大洋洲區名次最佳者1席（不含奧運地主國日本），以及美洲區名次最佳者1席。

亞洲及大洋洲區共有中華隊、韓國隊、澳洲隊3國要競爭，目前澳洲隊晉級複賽機會不大，因此中華隊在複賽只要名次高於韓國，就能一舉搶下奧運資格。不過若最後韓國隊沒辦法進複賽，中華隊的奧運門票就會自動到手。

中華隊預計在明天搭飛機前往東京，10日為練球日，11日複賽正式開打，雖然賽程尚未完全確定，中華隊預計前2天賽程都會在千葉ZOZO球場，休兵2天後，15、16日在東京巨蛋比賽，最後17日則是季軍戰及冠軍戰。（編輯：張芷瑄）1081108

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