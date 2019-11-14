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傳與雅虎日本合併 LINE：尚未作出決議

最新更新：2019/11/14 09:16
日經新聞報導，通訊軟體LINE有意與日本入口網站雅虎日本合併，整併後的新公司將有超過一億用戶。（中央社檔案照片）
日經新聞報導，通訊軟體LINE有意與日本入口網站雅虎日本合併，整併後的新公司將有超過一億用戶。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北14日電）日經新聞報導，通訊軟體LINE有意與日本入口網站雅虎日本合併，整併後的新公司將有超過一億用戶；LINE今天回應，持續評估各種提升企業價值的機會，關於此併購案，尚未做出任何決議。

日經新聞引述消息人士的說法指出，持有雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings約45%股權的軟體銀行公司，與持有LINE約73%股權的南韓入口網站公司Naver已進入協商最後階段，雙方尋求在11月底前達成基本協議。

報導表示，這項合併案將創造出擁有超過一億用戶的超大型平台，橫跨金融、電商及其他服務，合併後公司營收可能超越樂天及日本網路公司，將重塑日本數位市場版圖，也將為美國和中國網路集團帶來更大的競爭。

日經報導指出，其中一項提案是由軟銀和Naver設立合資公司，雙方各持股50%，合資公司將成為Z Holdings最大股東，雅虎日本和LINE將成為Z Holdings全資持有子公司。

對此，LINE今天發布聲明表示，LINE持續評估各種提升企業價值的機會，包括日經報導中所述的併購案，但關於此併購案，LINE目前尚未做出任何決議。（編輯：張均懋）1081114

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