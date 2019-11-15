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與布拉格市締結姊妹市 北市維持協議書用台灣

最新更新：2019/11/15 13:20
捷克首都布拉格與台北市締結為姐妹市的協議上名稱使用「台灣」，目前被台北市議會暫擱，台北市政府發言人周台竹表示，會盡力跟議會溝通。圖為捷克布拉格市長賀瑞普（左）3月與台北市長柯文哲會面，獲贈「榮譽市民狀」。（中央社檔案照片）
捷克首都布拉格與台北市締結為姐妹市的協議上名稱使用「台灣」，目前被台北市議會暫擱，台北市政府發言人周台竹表示，會盡力跟議會溝通。圖為捷克布拉格市長賀瑞普（左）3月與台北市長柯文哲會面，獲贈「榮譽市民狀」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北15日電）台北市將與捷克布拉格市締結姊妹市，台北市政府發言人周台竹今天表示，市府立場是維持原協議內容（「台灣台北市」（The City Of Taipei, Taiwan））。

捷克媒體Denik N報導，布拉格市府國際關係處長胡拉維（Martin Churavy）表示，布拉格市府曾詢問過捷克外交部，對方建議使用台灣，協議文件上寫的是「台灣台北市」（The City Of Taipei, Taiwan）。

周台竹接受中央社記者電話訪問表示，目前未接獲相關通知，如果報導無誤，代表捷克外交部支持布拉格市，這是好事。

不過，因協議內容使用「台灣」，目前被台北市議會暫擱。

周台竹表示，會盡力跟議會溝通，如果持續暫擱，可能會讓交流生變。協議內容，北市府立場是維持原狀，且過去締結姊妹市使用「台灣」有先例，包含跟馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉、美國休士頓、洛杉磯與芬蘭赫爾辛基等，都為中國國民黨執政時期。

他說，締結姊妹市原屬城市交流，協議內容名稱由布拉格市決定，更動可能演變為政治議題，會複雜化且增加變數。依程序協議仍須經議會同意，希望下週議會審議，並持續與議員溝通。

中國國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇接受中央社記者電話訪問時說，支持締結姊妹市，但不要因協議使用名稱造成不必要的爭議，協議內容由布拉格市決定，會希望北市府依中華民國憲法規定，至少在台灣名稱後加「R.O.C」。（編輯：李明宗）1081115

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